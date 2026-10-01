وزیر نیرو: سال آینده وضعیت تامین برق از امسال بهتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی ظهر پنج‌شنبه در آیین بهره برداری از طرح‌های آبرسانی و کیفیت بخشی آب شهرستان بجستان اظهار کرد:‌ میزان ناتراز برق کشور در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۲۰ هزار مگاوات بود ولی این مساله بهبود یافته و سال آینده وضعیت تامین برق از امسال نیز بهتر شود.

وزیر نیرو با اشاره به توسعه فناوری توربین‌های بادی در کشور اظهار کرد: نخستین توربین بادی طراحی‌شده توسط یکی از مهندسان وزارت نیرو روز گذشته به بهره برداری رسید.

وی تاکید کرد: ایران در طراحی و ساخت توربین‌های بادی صاحب فناوری و جایگاه است و همان‌گونه که در حوزه توربین‌های گاز به دانش فنی قابل‌توجهی دست یافته‌ایم در فناوری توربین‌های بادی نیز به جایگاه مناسبی رسیده‌ایم.

علی آبادی توانمندی کشور در حوزه فناوری آب را یادآور شد، گفت: ایران در بسیاری از بخش‌های فناوری آب هم به خودکفایی رسیده و در عین حال آماده همکاری و تبادل این دانش و فناوری با کشورهای دیگر است.

وزیر نیرو عنوان کرد: تحریم نباید موجب توقف توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور شود، ‌ ایران با اتکا به توان داخلی، ظرفیت بخش خصوصی، مدیریت و همراهی دولت می‌تواند مسیر توسعه صنعت آب و انرژی را ادامه دهد.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و تحمیل جنگ دشمنان آمریکایی و صهیونی بر علیه کشورمان تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت و مجلس شورای اسلامی از همه ظرفیتها برای ارایه خدمت صادقانه به مردم و بهبود وضعیت و رفع مسائل و مشکلات جامعه استفاده می کند.

علی آبادی گفت: ملت ایران بسیار مقاومند و هزاران سال با این سختی ها زندگی کردند و در سایه ایمان این ملت مقاومت، از خودگذشتگی و ایثار مفهوم دیگر پیدا کرده و می کند.

وزیر نیرو با اشاره به آیات قرآن و روایات ائمه معصومین (ع) ‌در خصوص اهمیت آب گفت: مردم مناطقی مانند شهرستان بجستان که با مشکلاتی در تامین آب شرب سالم مواجه هستند قدر آب را بیشتر می دانند.

وی افزود: مردم این منطقه در طول تاریخ به دلیل معضل خشکسالی با مشکلات زیادی در تامین آب مواجه بودند ولی در منطقه ماندند و دولت چهاردهم و مسوولان از هیچ تلاشی برای کاهش مشکلات آنان دریغ نمی کنند.