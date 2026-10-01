به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در سی و سومین اجلاس سراسری نماز، ضمن گرامیداشت یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی، شهدای معلم و دانش‌آموز، فرماندهان و دانشمندان شهید و به‌ویژه «رهبر شهید»، با اشاره به آیات قرآن کریم و فلسفه خلقت و بعثت انبیا، نماز را ستون دین، معراج مؤمن و مایه آرامش دل‌ها خواند و با استناد به پیام‌های رهبر شهید انقلاب به اجلاس‌های گذشته، اظهار کرد: نماز فراتر از یک نیاز جاری روح و هوای جامعه است؛ بنابراین دست‌اندرکاران تربیتی موظف‌اند شرایط اقامه نماز را برای نسل نو هموار کنند. مدرسه باید محل انس واقعی دانش‌آموزان با نماز باشد، نه صرفاً محلی برای برگزاری نماز؛ معلمان و مسئولان مدرسه نیز باید پیش از دانش‌آموزان، خود به نماز بشتابند تا با گفتار و رفتارشان، فرزندان را به این فریضه دعوت کنند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: نظام تعلیم و تربیت توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز را مهم‌ترین وظیفه خود تعریف کرده و در این راستا نقشه راهی تدوین شده است. ما تمام ظرفیت‌های موجود در آموزش و پرورش را به کار خواهیم گرفت تا اقامه نماز در تمام مدارس کشور بدون استثنا محقق شود.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری این وزارتخانه تربیت «نمازگزار» است و نه صرفاً برگزاری نماز، بر لزوم هم‌افزایی و مشارکت نهاد خانواده، مسجد، ائمه جمعه و مجلس تأکید کرد و افزود: بدون ایجاد پیوندهای ارتباطی درست با این مؤلفه‌ها، نمی‌توان نماز را در وجود دانش‌آموزان نهادینه کرد. در همین راستا، مسیر مدرسه، مسجد، خانواده و نماز جمعه در دستور کار قرار گرفته و فرآیندهای دقیقی از شناخت و آگاهی تا انس، تمرین و مهارت‌های دعوت به نماز طراحی شده است.

کاظمی در ادامه به تشریح ۶ محور برنامه عملیاتی اقامه نماز در مدارس پرداخت و بیان کرد: اول اصل برگزاری نماز در تمام مدارس کشور موضوعیت دارد و مطالبه از تمام مدیران کل و مدارس است که هم‌اکنون بیش از ۶۷ هزار نماز جماعت در مدارس برگزار می‌شود. همچنین سازمان نوسازی مدارس، توجه ویژه‌ای به ساخت و تجهیز نمازخانه‌ها دارد. اصل دیگر یعنی پیوند مسجد و مدرسه در حال حاضر ۱۰ هزار مسجد و مدرسه در برنامه هدف‌گذاری شده‌اند و در مجتمع‌های آموزشی جدید، رویکرد حرکت به سمت مساجد محله‌محور دنبال می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و انگیزشی گفت: با نگاه تجلیل و معرفت‌افزایی، تاکنون بیش از ۶۰ هزار اجلاسیه نماز دانش‌آموزی در مدارس و همچنین برنامه‌هایی در ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش و ۳۲ استان برگزار شده است.

وی با تاکید بر معرفت‌افزایی اظهار کرد: این بخش مخاطب اصلی اجلاس است و شامل تولید محتوا، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، اجرای طرح‌های تشکل و برگزاری بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ جشن تکلیف و ۴ هزار نشست با اولیا و مربیان می‌شود.

کاظمی با اشاره به اصل تقسیم کار درونی بیان کرد: با تمام سازمان‌های زیرمجموعه آموزش و پرورش، از جمله سازمان مدارس غیردولتی، تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است تا برنامه‌های مرتبط با نماز را پیگیری کنند. همچنین با همکاری ستاد اقامه نماز و اداره کل قرآن، یک هزار و ۸۰۰ نیروی دغدغه‌مند به عنوان «راهوران نماز» در مدارس کشور انتخاب شده‌اند که وظیفه پوشش، آسیب‌شناسی، حمایت و کمک به روند اقامه نماز را بر عهده دارند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنها راه سعادت دانش‌آموزان، نماز اول وقت، با جماعت و باکیفیت است، اظهار کرد: ما تربیت تراز جمهوری اسلامی را بدون نماز بی‌معنا می‌دانیم و اقامه نماز را مهم‌ترین اولویت نظام تعلیم و تربیت کشور تلقی می‌کنیم.