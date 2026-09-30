لزوم کاهش مصرف مازوت، مدیریت مصرف و نوسازی شبکه فرسوده انتقال آب

به گزارش خبرگزاری مهر آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در جریان سفر عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو به مشهد، با اشاره به برخی مسائل حوزه آب و برق این شهر، بر ضرورت توجه به آثار استفاده از سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها، نوسازی شبکه انتقال آب و محاسبه نیازهای زیرساختی شهر متناسب با حضور گسترده زائران تأکید کرد.

آیت الله علم‌الهدی با اشاره به فعالیت نیروگاه‌های مشهد و تأثیر استفاده از سوخت مایع بر کیفیت هوای شهر، اظهار کرد: نیروگاه فردوسی در موقعیتی قرار دارد که استفاده از سوخت مایع در آن می‌تواند آلودگی را به سمت شهر منتقل کند، چراکه جهت وزش باد در مشهد نیز در انتقال این آلودگی مؤثر است.

وی با بیان اینکه میان استفاده از گاز و گازوئیل با سوخت مازوت از نظر میزان آلایندگی تفاوت قابل توجهی وجود دارد، افزود: باید تلاش شود استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها کاهش یابد و در عین حال، تأمین پایدار برق نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مردم خاموشی و قطعی برق را نمی‌توانند تحمل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به فرسودگی شبکه انتقال آب مشهد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از لوله‌های انتقال آب این شهر قدمت زیادی دارد و نوسازی این شبکه می‌تواند میزان هدررفت آب را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی همچنین با بیان اینکه مشهد سالانه میزبان میلیون‌ها زائر است، گفت: جمعیت زائران باید در محاسبات مربوط به زیرساخت‌های شهر از جمله آب و برق مورد توجه قرار گیرد، چراکه بخش قابل توجهی از خدمات مشهد علاوه بر جمعیت ساکن، به میلیون‌ها زائری ارائه می‌شود که در طول سال به این شهر سفر می‌کنند.

علم‌الهدی با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی مشهد، بر ضرورت مدیریت مصرف، نوسازی شبکه‌های فرسوده و توجه ویژه به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این کلان‌شهر تأکید کرد.