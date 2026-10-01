رونمایی وزیر نیرو از مدل هوشمندسازی سیستم توزیع برقSGED در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی در جریان سفر به استان خراسان رضوی و پس از صدور دستور بهره‌برداری از ۵۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی، از مدل ملی هوشمندسازی سیستم توزیع برق موسوم به «SGED» رونمایی کرد.

در این مراسم، علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، ضمن تشریح ابعاد و قابلیت‌های مدل SGED، گزارشی از رویکردها، فرآیندها و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این مدل برای توسعه هوشمندسازی شبکه و مدیریت هدفمند مصرف برق ارائه کرد.

وزیر نیرو نیز با اشاره به اهمیت توسعه هوشمندسازی در صنعت برق، به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف و امکان اعمال محدودیت هدفمند برای مشترکان پرمصرف، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت سامانه‌های هوشمند در مدیریت شبکه توزیع تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، مدل SGED به همراه مجموعه اسناد دانشی تدوین‌شده و کتاب منتشرشده با همین عنوان، توسط وزیر نیرو رونمایی شد.

عباس علی‌آبادی همچنین پس از آشنایی با ابعاد این مدل و اقدامات صورت‌گرفته، یادداشتی بر لوح ویژه رونمایی از مدل ملی هوشمندسازی سیستم توزیع برق SGED مرقوم کرد.

مدل SGED حاصل تجربه و دانش تخصصی شکل‌گرفته در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در حوزه هوشمندسازی سیستم توزیع برق است و ارائه آن در قالب یک مدل ملی، زمینه انتقال نظام‌مند تجربیات و دانش ایجادشده در این حوزه را فراهم می‌کند.