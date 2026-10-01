افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۴۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۸ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴۳۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۰۵۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در همین مدت، پیکر ۸۳۴ شهید نیز از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه افزود بر اساس آمار تجمیعی، شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۶۸ نفر رسیده است.