شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۲۴۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که از میان شهدا، ۳ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند، ۲ نفر بر اثر شدت جراحات قبلی جان باخته‌اند و پیکر یک شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴۶۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۱۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در همین مدت، پیکر ۸۳۶ شهید نیز از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۲۴۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۳۲ نفر رسیده است.