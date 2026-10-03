شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۲۲۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۷ شهید و ۲۰ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۰۷۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در همین مدت، پیکر ۸۳۵ شهید نیز از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد: بر اساس آمار تجمعی، شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۲۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.

این وزارتخانه خاطر نشان کرد ۱۸۱ شهید نیز پس از تکمیل اطلاعات و تایید کمیته ویژه ثبت شهدا، از زمان آخرین به‌روزرسانی آمار در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ به آمار تجمعی شهدا افزوده شده‌اند.