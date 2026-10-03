حمله پهپاد اسرائیلی به منزلی در شمال غزه؛ شماری زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به حیاط منزلی در شهر بیت‌ لاهیا در شمال نوار غزه، ۳ فلسطینی زخمی شدند.

این منابع بیان کردند که نیروهای امدادی مجروحان این حمله را برای درمان منتقل کرده‌اند.

همزمان، یک فلسطینی دیگر نیز در نزدیکی میدان غربی شهر بیت‌ لاهیا بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شد.

از سوی دیگر کلیسای ارتدوکس یونانی در غزه، شهادت «میسا داوود» و دخترش «ماری» را که شب گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به آپارتمان مسکونی‌شان در غرب شهر غزه به شهادت رسیدند، تسلیت گفت.

بر اساس اعلام این کلیسا، این مادر و دختر هنگام خواب در منزل خود هدف حمله قرار گرفتند. مراسم تشییع پیکر این دو زن فلسطینی از ساعتی پیش آغاز شده است.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که یاسمین خمیس البوبو استاد دانشگاه و رئیس گروه چندرسانه‌ای دانشگاه فلسطین، در حمله هوایی شب گذشته رژیم صهیونیستی به شهر غزه به شهادت رسید.

در این حمله ۵ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شدند.