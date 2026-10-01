عبدولی: به خودم باور داشتم و طلا گرفتم؛ خوشحالم قهرمان المپیک را بردم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدولی پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: مسابقات سطح بسیار خوبی داشت و همه مدعیان کشتی فرنگی آسیا در این رقابت‌ها حضور داشتند. در وزن ۷۷ کیلوگرم هم مدعیان زیادی وجود دارند و همه کشتی‌گیران با تمام توان در مسابقات شرکت کرده بودند. خدا را شکر می‌کنم که در این دوره از بازی‌های آسیایی ناگویا توانستم مدال طلا کسب کنم.

وی گفت: خدا را شکر که توانستم در فینال حریف سرسخت ژاپنی و قهرمان المپیک را شکست دهم و باعث شادی و خوشحالی مردم کشورم شوم. از همه کسانی که در این مسیر به من کمک کردند، تشکر می‌کنم. از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون که به معنای واقعی پدر کشتی ایران است و همیشه هوای بچه‌ها را چه در کشتی و چه خارج از آن دارد، تشکر ویژه دارم.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد: از حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تشکر می‌کنم که همه‌جوره در کنار ما بود؛ مثل یک پدر، مربی، برادر و رفیق. او خیلی به من کمک کرد. از فرشاد علیزاده، مربی سازنده‌ام مهرداد اسفندیاری و همچنین مربی سابقم، فرزاد ایمان‌علیزاده و از بردارانم تشکر می‌کنم. من اگر مدال گرفتم به لطف این عزیزان بود و امیدوارم بتوانم این مسیر را ادامه بدهم و در تمام مسابقات بهترین کشتی‌ها را بگیرم، بهترین نتایج را کسب کنم و مدال‌های خوشرنگ‌تری به دست بیاورم تا باعث افتخار و شادی مردم کشورمان باشم.

عبدولی گفت: قبل از شروع فینال کمتر کسی فکر می‌کرد بتوانم رقیب ژاپنی‌ام را شکست دهم. او قهرمان المپیک بود و کشتی بسیار سنگین و خوبی گرفت. هر دو کشتی‌گیر عملکرد خوبی داشتیم و واقعاً کمتر کسی فکر می‌کرد بتوانم مقابل او کشتی خوبی بگیرم و به مدال طلا برسم، اما با جسارت و غیرت کشتی گرفتم، جنگیدم و خدا را شکر توانستم مدال طلا را به دست بیاورم.

وی عنوان کرد: خودم به خودم باور داشتم. مربیانم، به‌خصوص سرمربی تیم هم به من باور داشتند. مسیر سختی بود. در یکی دو سال اخیر نتوانستم آن کشتی‌ای را که می‌خواستم بگیرم و نتایج خوبی هم کسب نکردم، اما خدا را شکر الان توانستم خودم را پیدا کنم و در این رقابت‌ها قهرمان شوم. امیدوارم همین روند با همین نتایج و کسب مدال‌های خوشرنگ‌تر ادامه داشته باشد.