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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

عبدولی: به خودم باور داشتم و طلا گرفتم؛ خوشحالم قهرمان المپیک را بردم

عبدولی: به خودم باور داشتم و طلا گرفتم؛ خوشحالم قهرمان المپیک را بردم

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: سطح مسابقات بالا بود و خوشحالم که در فینال توانستم حریف سرسخت ژاپنی و قهرمان المپیک را شکست دهم و باعث شادی مردم کشورم شوم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدولی پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: مسابقات سطح بسیار خوبی داشت و همه مدعیان کشتی فرنگی آسیا در این رقابت‌ها حضور داشتند. در وزن ۷۷ کیلوگرم هم مدعیان زیادی وجود دارند و همه کشتی‌گیران با تمام توان در مسابقات شرکت کرده بودند. خدا را شکر می‌کنم که در این دوره از بازی‌های آسیایی ناگویا توانستم مدال طلا کسب کنم.

وی گفت: خدا را شکر که توانستم در فینال حریف سرسخت ژاپنی و قهرمان المپیک را شکست دهم و باعث شادی و خوشحالی مردم کشورم شوم. از همه کسانی که در این مسیر به من کمک کردند، تشکر می‌کنم. از علیرضا دبیر رئیس فدراسیون که به معنای واقعی پدر کشتی ایران است و همیشه هوای بچه‌ها را چه در کشتی و چه خارج از آن دارد، تشکر ویژه دارم.

دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد: از حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تشکر می‌کنم که همه‌جوره در کنار ما بود؛ مثل یک پدر، مربی، برادر و رفیق. او خیلی به من کمک کرد. از فرشاد علیزاده، مربی سازنده‌ام مهرداد اسفندیاری و همچنین مربی سابقم، فرزاد ایمان‌علیزاده و از بردارانم تشکر می‌کنم. من اگر مدال گرفتم به لطف این عزیزان بود و امیدوارم بتوانم این مسیر را ادامه بدهم و در تمام مسابقات بهترین کشتی‌ها را بگیرم، بهترین نتایج را کسب کنم و مدال‌های خوشرنگ‌تری به دست بیاورم تا باعث افتخار و شادی مردم کشورمان باشم.

عبدولی گفت: قبل از شروع فینال کمتر کسی فکر می‌کرد بتوانم رقیب ژاپنی‌ام را شکست دهم. او قهرمان المپیک بود و کشتی بسیار سنگین و خوبی گرفت. هر دو کشتی‌گیر عملکرد خوبی داشتیم و واقعاً کمتر کسی فکر می‌کرد بتوانم مقابل او کشتی خوبی بگیرم و به مدال طلا برسم، اما با جسارت و غیرت کشتی گرفتم، جنگیدم و خدا را شکر توانستم مدال طلا را به دست بیاورم.

وی عنوان کرد: خودم به خودم باور داشتم. مربیانم، به‌خصوص سرمربی تیم هم به من باور داشتند. مسیر سختی بود. در یکی دو سال اخیر نتوانستم آن کشتی‌ای را که می‌خواستم بگیرم و نتایج خوبی هم کسب نکردم، اما خدا را شکر الان توانستم خودم را پیدا کنم و در این رقابت‌ها قهرمان شوم. امیدوارم همین روند با همین نتایج و کسب مدال‌های خوشرنگ‌تر ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6964650
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • رضا GB ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      عبدولی پهلوان عزیز همیشه منتظر طلای تو بودم.هربار که طلا نمیگرفتی افسوس میخوردم چون لیاقت طلای قهرمانی را همیشه داشتی.خدا را شکر که طلا را بر گردن تو دیدم افتخار میکنم.مزد زحمات علیرضا دبیر ریس فدراسیون و عزیز ما رنگرز را دادی.خدا پشت و پناهت
    • نوری پور از کوهدشت IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خدا قوت قهرمان ..مدال طلا مبارکتون باشه و لیاقت و توانایی مدالهای طلای آینده را دارید و ما هم منتظر اون روزها هستیم

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