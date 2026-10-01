به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از پایان کار کشتی فرنگی با ۲ طلا و یک برنز در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: این افتخارات متعلق به مردم است و آن را به پیشگاه مردم نازنین کشورمان تقدیم می‌کنیم؛ مردمی که روزهای بسیار سختی را سپری می‌کنند. در دوره قبل نیز با ترکیب کامل به مسابقات آمدیم و دو مدال طلا گرفتیم، اما در این رقابت‌ها با توجه به اولویت ما برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، عملاً ترکیب اصلی تیم در خانه ماند؛ چراکه حدود ۲۰ روز دیگر باید در رقابت‌های قهرمانی جهان به میدان بروند. در مقابل، رقبای ما از جمله ژاپن، قزاقستان، ازبکستان و کره جنوبی با تمام داشته‌های خود در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند. بنابراین عملاً مصاف ما، مصاف عادلانه‌ای نبود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: در برخی مباحث ملاحظاتی داریم، اما به‌طور کلی باید بگویم تعدادی از کشتی‌گیران ما متأسفانه با مثبت شدن تست دوپینگ مواجه شدند و تعدادی دیگر نیز آسیب دیدند. مجموعه این شرایط دست به دست هم داد تا مجبور شویم محمدجواد رضایی را از وزن ۷۲ کیلوگرم به ۶۷ کیلوگرم ببریم. او با وجود کاهش هشت کیلوگرم وزن، دلاورانه جنگید و شرایط قرعه نیز در این مسابقات با ما یار نبود.

وی گفت: در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز مهدی بالی پس از دو سال و نیم دوری از میدان به مسابقات برگشت. جا دارد از کار بزرگی که پروفسور میرزایی انجام داد، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. او با تنها دو اردو، مهدی بالی را به شرایط مسابقه رساند. مهدی در دیدار نیمه‌نهایی مقابل ژاپن نیز شایستگی حضور در فینال و کسب مدال طلا را داشت. خدا را شکر که توانستیم او را به این مرحله برسانیم و این اتفاق شیرینی برای ما بود.

رنگرز عنوان کرد: پیش‌بینی ما نیز بیشتر حول همین دو مدال طلا بود، هرچند برای غلامرضا فرخی شرایط ویژه‌تری قائل بودیم. او برای تیم ملی و مردم از خودگذشتگی کرد و در یک وزن بالاتر به میدان آمد. مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط قرعه، مسائل داوری، شرایط بدنی و برخی اشتباهات فنی دست به دست هم داد تا او نتواند شایستگی خود را اثبات کند. قطعاً غلامرضا فرخی در وزن تخصصی خودش، یعنی ۸۲ کیلوگرم، در ۲۰ تا ۲۵ روز آینده بار دیگر دین خود را به مردم ادا خواهد کرد.

وی گفت: اگر هر شش وزن ما هم طلا می‌گرفتند و مدال‌ها را به مردم تقدیم می‌کردیم، وظیفه‌مان را انجام داده بودیم؛ این اتفاق در این دوره رخ نداد، اما از مسیری که طی کردیم رضایت داریم. صمیمانه از همه کسانی که در این مسیر کنار ما بودند تشکر می‌کنم. همه امکانات، زیرساخت‌ها و ابزار لازم در اختیار ما بود و چیزی کم و کسر نداشتیم. توقع خودمان این بود که هر شش قهرمان شوند، اما شرایط مسابقات به شکلی رقم خورد که این اتفاق نیفتاد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: به جز علیرضا عبدولی که با شایستگی قهرمان مسابقات شد و عملا قرعه تأثیر چندانی در مسیر او نداشت، سایر کشتی‌گیران ما با بدترین شرایط ممکن مواجه شدند و در گروه‌های خود با بخشی یا تمام رقبای اصلی‌شان روبه‌رو شدند. با این حال، همچنان از عملکرد تیم رضایت داریم. اکنون پرونده این مسابقات برای ما بسته خواهد شد و بلافاصله پس از بازگشت، با فاصله یکی دو روز باید برای رقابت‌های جهانی در آمریکا آماده شویم. با فاصله کوتاهی نیز مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان برگزار خواهد شد و امیدوارم در هر دو رویداد پیش‌رو بتوانیم توقع مردم را برآورده کنیم.

وی گفت: مطمئنم دلاورمردان کشتی آزاد، فرزندان ملت، در کشتی آزاد کار ماندگاری انجام خواهند داد. آنها کار بسیار سختی دارند؛ چراکه بسیاری از کشورها از ورزشکاران وارداتی استفاده می‌کنند، اما آزادکاران ما حتماً کام مردم را شیرین خواهند کرد و امیدوارم با کسب بیش از دو مدال طلا، دین و وظیفه خود را نسبت به مردم ادا کنند. امیدوارم مردم نازنین کشورمان از ما راضی باشند. به نشانه احترام، سر تعظیم فرود می‌آوریم و دست و پای مردم را می‌بوسیم؛ چراکه هر چیزی که داریم از مردم است.