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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

پایان کار ایران در روز دوازدهم با ۴۲ مدال؛ تایلند در تعقیب ماست

پایان کار ایران در روز دوازدهم با ۴۲ مدال؛ تایلند در تعقیب ماست

کاروان ورزش ایران در حالی به کارش در دوازدهمین روز بازی های اسیایی پایان داد که با ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز و موقعیت نقره ای بهتر نسبت به تایلند در رده پنجم ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین روز بازی های آسیای در حالی برای کاروان ایران به پایان رسید که این کاروان در کشتی فرنگی و سنگنوردی صاحب مدال شدند.

در این روز از بازی ها کاروان ایران ابتدا در کشتی فرنگی به ترتیب توسط علیرضا عبدولی و مهدی بالی به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شد و در پایان این روز هم رضا علیپور کاروان ایران صاحب مدال نقره سنگنوردی در ماده سرعت کرد.

کسب این ۳ مدال، مجموع مدال های کاروان ایران به ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز رسید.

در آغاز روز دوازدهم بازی های آسیایی، کاروان ایران در جایگاه ششم قرار داشت اما طلای عبدولی باعث صعود کاروان ایران به رده پنجم شد. البته تایلند با تعداد طلای مشابه (۱۲ طلا) با ایران و به خاطر تعداد نقره های کمتر در رده ششم ایستاده است.

ضمن اینکه با کسب دوازدهمین طلا، فاصله تعداد طلاها با ۱۳ طلای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ به یک طلا کاهش یافت.

جدول توزیع مدالی بازی های اسیایی در پایان کار کاروان ایران در روز دوازدهم اینگونه است:

پایان کار ایران در روز دوازدهم با ۴۲ مدال؛ تایلند در تعقیب ماست

کد مطلب 6964666
زینب حاجی حسینی

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