پایان کار ایران در روز دوازدهم با ۴۲ مدال؛ تایلند در تعقیب ماست

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین روز بازی های آسیای در حالی برای کاروان ایران به پایان رسید که این کاروان در کشتی فرنگی و سنگنوردی صاحب مدال شدند.

در این روز از بازی ها کاروان ایران ابتدا در کشتی فرنگی به ترتیب توسط علیرضا عبدولی و مهدی بالی به ترتیب صاحب مدال طلا و برنز شد و در پایان این روز هم رضا علیپور کاروان ایران صاحب مدال نقره سنگنوردی در ماده سرعت کرد.

کسب این ۳ مدال، مجموع مدال های کاروان ایران به ۴۲ مدال شامل ۱۲ طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز رسید.

در آغاز روز دوازدهم بازی های آسیایی، کاروان ایران در جایگاه ششم قرار داشت اما طلای عبدولی باعث صعود کاروان ایران به رده پنجم شد. البته تایلند با تعداد طلای مشابه (۱۲ طلا) با ایران و به خاطر تعداد نقره های کمتر در رده ششم ایستاده است.

ضمن اینکه با کسب دوازدهمین طلا، فاصله تعداد طلاها با ۱۳ طلای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ به یک طلا کاهش یافت.

جدول توزیع مدالی بازی های اسیایی در پایان کار کاروان ایران در روز دوازدهم اینگونه است: