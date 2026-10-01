سامان شیرزادی سرپرست انجمن اسکیت هنری ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان شیرزادی، رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه، با حکم رئیس فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرپرست انجمن اسکیت هنری کشور منصوب شد.

این حکم بر اساس توانمندی، تجربه و شایستگی شیرزادی صادر شده و وی مسئولیت سرپرستی انجمن اسکیت هنری فدراسیون را بر عهده گرفته است.

در متن ابلاغ رئیس فدراسیون اسکیت، بر سوابق و توانمندی‌های شیرزادی تأکید شده و این انتصاب در راستای استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی وی در حوزه اسکیت صورت گرفته است.

بر اساس این حکم، شیرزادی در دوره سرپرستی انجمن اسکیت هنری، مسئولیت پیگیری امور این انجمن و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های مرتبط با این رشته را بر عهده خواهد داشت.

رئیس فدراسیون اسکیت در این ابلاغ ابراز امیدواری کرده است که سرپرست جدید انجمن اسکیت هنری با اتکا به توانمندی‌های خود و با استعانت از درگاه الهی، در مسئولیت جدید به موفقیت دست یابد.

در ادامه این حکم همچنین بر ضرورت برداشتن گام‌های مؤثر برای ارتقای کمی و کیفی ورزش اسکیت تأکید شده است.

انتصاب سامان شیرزادی به عنوان سرپرست انجمن اسکیت هنری ایران در حالی انجام شده است که وی پیش از این ریاست هیئت اسکیت استان کرمانشاه را بر عهده داشته است.