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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به تعویق افتاد

تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به تعویق افتاد

تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت به دلیل مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در هفته آینده، به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت از ۱۶ تیرماه به ۳۱ تیرماه تغییر یافت. با توجه به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در هفته آینده، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت که قرار بود روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه برگزار شود به روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه موکول شد.

مجید هنرجو در ۴ سال اخیر ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده داشت و با پایان دوره چهار ساله اش، مجمع فدراسیون به وزارت ورزش اختیار داد که سرپرستی را مشخص کند. هنرجو با توجه به بازنشستگی امکان حضور در انتخابات دوره جدید را نخواهد داشت. در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا فضلی به عنوان سرپرست فدراسیون اسکیت معرفی شد.

رامین احمدی طباطبایی (رئیس سابق فدراسیون بسکتبال) ، مریم بخشی، حسین خیری‌نیا، صادق ظهیری‌نسب، محمد عجم خراسانی، بهمن محمدرضایی و علیرضا نصیری نفراتی هستند که برای پست ریاست فدراسیون اسکیت ثبت نام کردند.

کد مطلب 6872964
سیده فرزانه شریفی

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