محمدرضا فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های تیم ملی اسکیت در شرایط فعلی گفت: قبل از جنگ تحمیلی من به عنوان سرپرست فدراسیون اسکیت انتخاب شدم. البته من در سال ۱۴۰۰ هم تجربه سرپرستی در فدراسیون اسکیت داشتم. سال گذشته که مسئولیت فدراسیون به من واگذار شد برنامه‌ریزی کوتاه مدتی داشتیم اما متأسفانه به خاطر شرایط جنگی که پیش آمد برنامه‌ریزی‌ها ما بهم ریخت.

وی گفت: در کنار برنامه ریزی برای مباحث آموزشی و اردوهای تیم ملی، برخی زیرساخت‌های فدراسیون و کمپ تیم‌های ملی و همچنین بخش اداری فدراسیون باید توسعه پیدا می‌کرد . همه این موضوعات باید تکمیل می‌شد اما با توجه به جنگ تحمیلی برنامه ما کلا تغییر کرد. در حال حاضر اردوی تیم ملی اسکیت برد برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا از فردا آغاز خواهد شد و پس از آن به نوبت برگزاری اردوی دیگر تیم‌ها در دستور کار است. میزبانی مسابقات رول بال هم جزو برنامه‌های ما بود که به دلیل شرایط پیش آمد و حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران، فعلا تصمیمی برای آن نگرفتیم. امیدواریم که شرایط به حالت عادی برگردد تا بتوانیم میزبانی این مسابقات هم در دستور کار خود قرار دهیم.

سرپرست فدراسیون اسکیت عنوان کرد: من سال ۱۴۰۰ هم سرپرست فدراسیون اسکیت بودم و آن زمان دوره های آموزشی برای مدرسین در نظر گرفته بودیم. قصد داریم در این مدت زمان کوتاه که در فدراسیون هستم برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدرسین را در دستور کار قرار دهیم. واقعا آشنایی و به روز بودن مدرسین با علم روز دنیا اهمیت زیادی دارد و اگر ما بتوانیم در هر استانی مدرسین آشنا با علم روز دنیا داشته باشیم به روند توسعه اسکیت در شهرستان‌ها کمک زیادی خواهیم کرد.

فضلی در مورد زمان برگزاری انتخابات فدراسیون اسکیت گفت: از پنجم اردیبهشت ماه کار ثبت نام از نامزدهای فدراسیون آغاز شده و تا ۱۰ روز کاری که ۱۹ اردیبهشت ماه است ادامه خواهد داشت. فعلا فرایند ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون در حال انجام است و تاریخ زمان برگزاری انتخابات فدراسیون مشخص نیست.

سرپرست فدراسیون در پاسخ به این سوال که خودش قصد حضور در انتخابات را ندارد، گفت: نه من قصد ورود به انتخابات را ندارم و تمام سعی‌ام بر این است که در این مدت زمانی که سرپرستی فدراسیون را برعهده دارم بتوانم بهترین عملکرد را داشته باشم و کارها را سر و سامان بدهم.

وی همچنین بااشاره به خسارت‌های ناشی از بمباران دشمن در مجموعه ورزشی آزادی و خسارت به این فدراسیون گفت: متأسفانه بخشی از کمپ تیم‌های ملی دچار آسیب دیدگی شد. همچنین شیشه‌های فدراسیون از شدت موج انفجار شکسته بودند و خسارت‌ها به ما وارد شد. با این حال خیلی خسارت‌ها جدی نبود و به سرعت پس از بمباران کارهای ترمیم و بازسازی آن را شروع کردیم.