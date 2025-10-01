سهراب روشن بر مسند مدیریت پردیس سینمایی بهمن نشست



به گزارش خبرنگار مهر، هادی اسماعیلی، مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری، طی حکمی رسمی، سهراب روشن را به عنوان سرپرست امور سینمایی پردیس سینمایی بهمن شهرکرد منصوب کرد.

این انتصاب، که با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی و بومی صورت گرفته، فصلی نوین در فعالیت‌های پردیس سینمایی بهمن، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی هنر هفتم در استان را، نوید می‌دهد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز حوزه هنری در حکم انتصاب، ضمن تقدیر شایسته از خدمات و زحمات سیدمهدی قلعه‌سردی در دوره مدیریت سابق، بر اهمیت حفظ دستاوردهای موجود و توسعه خدمات تأکید نمود.

سهراب روشن، که به عنوان نیرویی با سابقه و آشنا به جزئیات فرآیندهای این مجموعه شناخته می‌شود، مسئولیت سرپرستی امور سینمایی این پردیس را برای مدت یک سال بر عهده گرفته است.

پردیس سینمایی بهمن شهرکرد، که با چهار سالن نمایش مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های صوتی و تصویری خدمات‌رسانی می‌کند، همواره نقش محوری در تامین

نیازهای فرهنگی شهروندان داشته است.

در حال حاضر، این مرکز فرهنگی با اکران ۸ عنوان فیلم متفاوت در طول روز، تلاش می‌کند تا طیف وسیعی از سلیقه‌های مخاطبان علاقه‌مند به سینمای ملی و بین‌المللی را پوشش دهد و بدین ترتیب، پویایی مستمر هنری در استان حفظ شود.

علاقه‌مندان برای اطلاع دقیق از جدول اکران‌های روز و سانس‌های مختلف پردیس سینمایی بهمن شهرکرد می‌توانند به صفحات رسمی این پردیس در فضای مجازی به آدرس: cinemabahman.shk مراجعه نمایند.