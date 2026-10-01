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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

رستمی: واژگونی پژو ۲۰۶ در محور آشخانه یک کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

رستمی: واژگونی پژو ۲۰۶ در محور آشخانه یک کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: در پی واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور آشخانه به جنگل گلستان، یک نفر جان باخت و سه نفر مصدوم شدند.

حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی روز پنجشنبه در سه حادثه جداگانه به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.

وی در ادامه افزود: در پی واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۶ محور آشخانه به جنگل گلستان، محدوده دوراهی روستای حیدرآباد، یک نفر جان باخت و سه نفر مصدوم شدند که نجاتگران پایگاه کشانک پس از حضور در صحنه، اقدامات امدادی لازم را انجام دادند و مصدومان با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی بیان کرد: در حادثه‌ای دیگر در روستای نیستانه، یک نفر به داخل استخر کشاورزی فاقد آب سقوط کرد که تیم واکنش سریع هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات امدادی لازم را انجام داد و مصدوم با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

رستمی گفت: همچنین در پی اعلام فوریت پزشکی برای یک نفر در ارتفاعات چخماقلو، نجاتگران پایگاه کشانک به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم با همکاری عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

کد مطلب 6964763

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