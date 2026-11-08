حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی نیروهای جمعیت هلال احمر خراسان شمالی به ۸۰۲ حادثه در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در جریان این حوادث، ۲ هزار و ۱۹ نفر دچار آسیب شدند و ۵۷ نفر جان خود را از دست دادند.

رستمی افزود: در این مدت ۵۵۳ نفر از مصدومان از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به آمار حوادث در شهرستان‌های خراسان شمالی افزود: بجنورد با ۲۳۹ مورد، شیروان با ۱۳۱ مورد، مانه با ۱۲۵ مورد و اسفراین با ۱۰۳ مورد، بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند.

رستمی با اشاره به تجهیزات به‌کارگیری‌شده در عملیات‌های امدادی تصریح کرد: طی این مدت ۶۸۷ مورد استفاده از آمبولانس، ۳۰۷ مورد به‌کارگیری خودروهای نجات و ۶۳ مورد استفاده از سایر خودروهای امدادی ثبت شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت آمادگی پایگاه‌های امدادی بیان کرد: تقویت تجهیزات، ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی، توسعه آموزش‌های امدادی و افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث از اولویت‌های این جمعیت است.