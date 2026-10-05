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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

شمار فوتی های سقوط بالابر در رویان افزایش یافت

شمار فوتی های سقوط بالابر در رویان افزایش یافت

نور- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از جان‌باختن دو نفر و مصدومیت هشت نفر در پی سقوط بالابر حامل کارگران در شهرستان نور خبر داد.**

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری با اشاره به وقوع حادثه سقوط بالابر اظهار کرد: حادثه سقوط بالابر حامل کارگران در شهرستان نور به مرکز امداد و نجات گزارش شد و بلافاصله تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه دو نفر جان خود را از دست دادند و هشت نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، نسبت به ارزیابی وضعیت حادثه‌دیدگان و انجام اقدامات اولیه امدادی اقدام کردند و مصدومان با هماهنگی عوامل اورژانس و استفاده از آمبولانس‌های مربوطه برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

فخاری اشرفی گفت: عملیات امدادرسانی به حادثه سقوط بالابر از ساعت ۱۴ آغاز شد و پس از انجام اقدامات لازم، ساعت ۱۸:۰۵ به پایان رسید.

کد مطلب 6969002

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