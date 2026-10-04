بانوی ۲۱ ساله مفقودشده در مینودشت پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک بانوی ۲۱ ساله در یکی از محله‌های روستای قره‌سفلو، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای عملیاتی هلال‌احمر شهرستان مینودشت قرار گرفت.



وی افزود: پس از دریافت گزارش از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر، دو تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودشده را آغاز کردند.



سلیمی ادامه داد: در این عملیات که روز ۱۲ مهرماه انجام شد، ۱۰ نیروی امدادی با استفاده از یک دستگاه پیکاپ نجات فنی کوهستان و یک دستگاه خودروی هایلوکس، محدوده اعلام‌شده را به‌صورت مستمر جست‌وجو کردند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: پس از چند ساعت عملیات جست‌وجو، بانوی مفقودشده شناسایی و پیدا شد و امدادگران اقدامات اولیه و کمک‌های پیش‌بیمارستانی را برای وی انجام دادند.



وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، این فرد برای دریافت خدمات درمانی و بررسی‌های پزشکی بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.



سلیمی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر مینودشت، اظهار کرد: تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در زمان اعلام حوادث و گزارش‌های مفقودی، برای جست‌وجو، نجات و ارائه خدمات امدادی به افراد گرفتار وارد عمل می‌شوند.