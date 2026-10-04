  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

بانوی ۲۱ ساله مفقودشده در مینودشت پیدا شد

بانوی ۲۱ ساله مفقودشده در مینودشت پیدا شد

مینودشت- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از پایان عملیات چندساعته جست‌وجو برای یافتن بانوی ۲۱ ساله مفقودشده در روستای قره‌سفلو مینودشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی یک بانوی ۲۱ ساله در یکی از محله‌های روستای قره‌سفلو، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای عملیاتی هلال‌احمر شهرستان مینودشت قرار گرفت.

وی افزود: پس از دریافت گزارش از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر، دو تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و جست‌وجو برای یافتن فرد مفقودشده را آغاز کردند.

سلیمی ادامه داد: در این عملیات که روز ۱۲ مهرماه انجام شد، ۱۰ نیروی امدادی با استفاده از یک دستگاه پیکاپ نجات فنی کوهستان و یک دستگاه خودروی هایلوکس، محدوده اعلام‌شده را به‌صورت مستمر جست‌وجو کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: پس از چند ساعت عملیات جست‌وجو، بانوی مفقودشده شناسایی و پیدا شد و امدادگران اقدامات اولیه و کمک‌های پیش‌بیمارستانی را برای وی انجام دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، این فرد برای دریافت خدمات درمانی و بررسی‌های پزشکی بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سلیمی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی هلال‌احمر مینودشت، اظهار کرد: تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر در زمان اعلام حوادث و گزارش‌های مفقودی، برای جست‌وجو، نجات و ارائه خدمات امدادی به افراد گرفتار وارد عمل می‌شوند.

کد مطلب 6967851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها