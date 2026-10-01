به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح دستاوردهای سفر علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به شهرستان میاندورود اظهار کرد: این سفر با هدف حضور در یادواره ۲۳۵ شهید شهرستان انجام شد و در جریان آن، مسائل و نیازهای عمرانی و زیرساختی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نایب‌رئیس مجلس در این سفر ضمن بازدید از چند طرح عمرانی، در نشست جمع‌بندی مسائل و مطالبات شهرستان حضور یافت و راهکارهای حمایت از مدیریت شهری و روستایی میاندورود بررسی شد.

فرماندار میاندورود با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: ۳۰۰ تن قیر برای دهیاری‌های شهرستان با هدف اجرای طرح‌های عمرانی، آسفالت و بهسازی معابر روستایی اختصاص یافت.

بابایی لولتی همچنین از اختصاص بیش از ۲۰۰ تن قیر به شهرداری‌های میاندورود خبر داد و افزود: این میزان قیر برای اجرای طرح‌های آسفالت و بهسازی معابر شهری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات نقدی نیز ۴۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۸ و ۴۲ به شهرداری‌های سورک و طبقده اختصاص پیدا کرد.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه تصمیمات اتخاذشده بخشی از نیازهای زیرساختی شهرستان را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: این اعتبارات در راستای تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود وضعیت معابر شهری و روستایی اختصاص یافته و پیگیری برای تأمین و تحقق سایر مطالبات شهرستان ادامه خواهد داشت.