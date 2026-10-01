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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

اختصاص ۵۰۰ تن قیر و ۴۰ میلیارد تومان به پروژه‌های شهری میاندورود

اختصاص ۵۰۰ تن قیر و ۴۰ میلیارد تومان به پروژه‌های شهری میاندورود

میاندورود- فرماندار میاندورود از اختصاص ۵۰۰ تن قیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های این شهرستان و تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نقدی به شهرداری‌های سورک و طبقده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح دستاوردهای سفر علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به شهرستان میاندورود اظهار کرد: این سفر با هدف حضور در یادواره ۲۳۵ شهید شهرستان انجام شد و در جریان آن، مسائل و نیازهای عمرانی و زیرساختی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: نایب‌رئیس مجلس در این سفر ضمن بازدید از چند طرح عمرانی، در نشست جمع‌بندی مسائل و مطالبات شهرستان حضور یافت و راهکارهای حمایت از مدیریت شهری و روستایی میاندورود بررسی شد.

فرماندار میاندورود با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: ۳۰۰ تن قیر برای دهیاری‌های شهرستان با هدف اجرای طرح‌های عمرانی، آسفالت و بهسازی معابر روستایی اختصاص یافت.

بابایی لولتی همچنین از اختصاص بیش از ۲۰۰ تن قیر به شهرداری‌های میاندورود خبر داد و افزود: این میزان قیر برای اجرای طرح‌های آسفالت و بهسازی معابر شهری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات نقدی نیز ۴۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۸ و ۴۲ به شهرداری‌های سورک و طبقده اختصاص پیدا کرد.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه تصمیمات اتخاذشده بخشی از نیازهای زیرساختی شهرستان را پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: این اعتبارات در راستای تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی و بهبود وضعیت معابر شهری و روستایی اختصاص یافته و پیگیری برای تأمین و تحقق سایر مطالبات شهرستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6964871

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