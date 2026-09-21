به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی برای بزرگداشت روز روستا و عشایر، با اشاره به جایگاه روستاها در توسعه شهرستان اظهار کرد: روستاهای میاندورود از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های تولید، کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند که باید در مسیر توسعه شهرستان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از توان اقتصادی میاندورود به فعالیت‌های روستایی وابسته است، افزود: کشاورزی و باغداری در کنار دامداری، مشاغل خرد و فعالیت‌های مرتبط با فرآوری محصولات می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار در مناطق روستایی فراهم کنند.

فرماندار میاندورود ادامه داد: برنامه‌ریزی برای توسعه روستاها نباید صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود شود، بلکه باید همزمان با ارتقای زیرساخت‌ها، بستر لازم برای رونق کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی نیز فراهم شود

زیرساخت در کنار اقتصاد روستا

بابایی لولتی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های روستایی گفت: دسترسی مناسب به راه، آب، برق، ارتباطات و خدمات عمومی از الزامات توسعه روستاهاست، اما در کنار این موارد باید به موضوع اشتغال و ایجاد انگیزه برای ماندگاری جمعیت نیز توجه ویژه شود.

وی افزود: هر اندازه زمینه فعالیت اقتصادی در روستاها تقویت شود، ظرفیت بیشتری برای جلوگیری از مهاجرت و حفظ جمعیت مولد در این مناطق ایجاد خواهد شد.

ضرورت حمایت از تولید و صنایع تبدیلی

فرماندار میاندورود همچنین بر حمایت از تولیدکنندگان روستایی تأکید کرد و گفت: دسترسی تولیدکنندگان به بازار فروش، ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و بسته‌بندی و حمایت از ایده‌های کارآفرینانه می‌تواند موجب افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدشده در روستاها شود.

وی تصریح کرد: بخشی از محصولات کشاورزی و تولیدات روستایی در صورت فرآوری و بسته‌بندی مناسب، قابلیت عرضه در بازارهای گسترده‌تری را دارند و این موضوع می‌تواند درآمد تولیدکنندگان و سهم اقتصاد روستا از چرخه اقتصادی شهرستان را افزایش دهد.

بابایی لولتی با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی روستاها اظهار کرد: روستاها تنها مراکز تولید و فعالیت اقتصادی نیستند، بلکه بخش مهمی از هویت فرهنگی، اجتماعی و سرمایه انسانی میاندورود در همین مناطق شکل گرفته است.

وی ادامه داد: توجه به توسعه روستاها باید به شکلی متوازن دنبال شود و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی، دهیاری‌ها و مردم در این مسیر نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند.

فرماندار میاندورود در پایان با گرامیداشت روز روستا و عشایر بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های اختصاصی هر روستا تأکید کرد و گفت: نمی‌توان برای همه روستاها نسخه واحدی در حوزه توسعه اقتصادی ارائه کرد و لازم است توانمندی‌های هر منطقه شناسایی و متناسب با همان ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

بابایی لولتی افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و مشارکت مردم می‌توان ظرفیت‌های موجود در روستاها را به فرصت‌های واقعی برای تولید، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل کرد.