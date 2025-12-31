بابایی: اعتبارات ماده ۵۸ و ۴۲ شهری و روستایی میاندورود پیگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بابایی لولتی فرماندار میاندورود به همراه علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و تیم مدیریت شهری سورک و طبقده، با مسعود نصرتی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدار و گفتوگو کردند.
فرماندار میاندورود در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: در این دیدار، تخصیص اعتبارات از محل ماده ۵۸ و ۴۲ با هدف حمایت از پروژههای عمرانی روستایی و همچنین واریز این اعتبارات به شهرداریهای سورک و طبقده مورد بررسی قرار گرفت که معاون وزیر کشور در این خصوص قول مساعد برای تسریع در روند تخصیص اعتبارات داد.
بابایی لولتی با اشاره به دیگر موضوعات مطرحشده در این دیدار افزود: پیگیری تأمین خودرو آتشنشانی برای شهرداریهای سورک و طبقده و همچنین ارتقای درجه شهرداری سورک از دیگر محورهای مهم این نشست بود که مورد توجه معاون وزیر کشور قرار گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد با تحقق این وعدهها، روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در شهرستان میاندورود شتاب بیشتری بگیرد.
نظر شما