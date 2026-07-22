به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شامگاه چهارشنبه در همایش دهیاران شهرستانهای ساری و میاندورود با اشاره به استمرار اجرای طرحهای عمرانی در کشور، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص و محدودیتهای موجود، روند اجرای پروژههای توسعهای متوقف نشده و فعالیتهای عمرانی با برنامهریزی و انسجام لازم ادامه دارد.
بابایی لولتی با قدردانی از همراهی دهیاران در مدیریت امور روستاها، افزود: رویکرد توسعهمحور مدیریت ارشد استان و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، زمینه تسهیل در اجرای برنامههای عمرانی و خدماتی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به نقش دهیاران در مدیریت شرایط ویژه، تصریح کرد: دهیاران تنها مدیران محلی نیستند، بلکه در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اجرایی نقشی مؤثر در مدیریت مناطق روستایی ایفا میکنند و همراهی آنان در مقاطع حساس، نشاندهنده ظرفیت بالای مدیریت روستایی است.
فرماندار میاندورود ادامه داد: مشارکت و همدلی دهیاران در ساماندهی امور روستاها و همراهی با برنامههای دولت، نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی و تداوم ارائه خدمات به مردم داشته است.
بابایی لولتی با تأکید بر ضرورت تقویت منابع مالی دهیاریها، خاطرنشان کرد: برای افزایش سرعت اجرای پروژههای عمرانی و پاسخگویی بهتر به مطالبات روستاییان، لازم است حمایتهای مالی از دهیاریها افزایش یابد.
وی همچنین پیشنهاد کرد اختیار تخصیص اعتبارات ماده ۵۸ به فرمانداریها واگذار شود تا با توجه به شناخت دقیق از نیازهای هر منطقه، منابع با سرعت و اثربخشی بیشتری در مسیر توسعه روستاها هزینه شود.
فرماندار میاندورود در پایان، دهیاران را از ارکان اصلی مدیریت محلی دانست و بر تداوم حمایت از این مجموعه برای تحقق توسعه متوازن و ارتقای کیفیت خدمات در روستاها تأکید کرد.
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