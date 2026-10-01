پیشرفت پروژه زیرگذر ورودی شرقی نکا ۱۶ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با اشاره به شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار است و در چنین شرایطی، دولت ضمن استمرار خدمت‌رسانی، پشتیبانی از نیروهای مسلح را نیز در دستور کار دارد.

وی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در شهرستان، گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان بخشی از نیازها و عقب‌ماندگی‌های زیرساختی نکا باقی است که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع، برای رفع آنها اقدام شود.

فرماندار نکا با تأکید بر ظرفیت‌های صنعتی شهرستان، نیروگاه شهید سلیمی را از ظرفیت‌های مهم منطقه دانست و بر ضرورت توجه متناسب به زیرساخت‌های پیرامونی آن تأکید کرد و افزود: کارخانه سیمان نکا نیز روزانه ۸ هزار تن کلینکر تولید می‌کند و چنین ظرفیت‌هایی نیازمند زیرساخت‌های متناسب در حوزه راه، ایمنی و خدمات شهری هستند.

داودی با اشاره به پروژه زیرگذر ورودی شرقی نکا، میزان پیشرفت این طرح را ۱۶ درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه از طرح‌های مهم برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد شهروندان است، اما روند اجرای آن با کندی همراه است و برای شتاب گرفتن عملیات، نیازمند حمایت و پیگیری جدی هستیم.

وی همچنین توسعه و تعریض محور نیروگاه را از دیگر نیازهای مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: طراحی این مسیر انجام شده و باید روند پیگیری و اجرای آن با جدیت دنبال شود.

فرماندار نکا، بازگشایی مسیر دسترسی به دریا را نیز از مطالبات مهم مردم شهرستان دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرد.

داودی در ادامه با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی گفت: آسفالت مسیرهای ارتباطی ۶۳ روستای بالادست در دستور کار قرار دارد و در ۳۵ روستا نیز شرایط برای اجرای آسفالت با مشارکت مردم فراهم شده که تخصیص قیر، شرط مهم آغاز عملیات اجرایی این طرح‌هااست.

وی همچنین بازنگری طرح هادی ۱۵ روستا را از اولویت‌های شهرستان دانست و بر ضرورت پیگیری آن تأکید کرد.

فرماندار نکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای امکانات ایمنی و امدادی شهرستان، گفت: با توجه به استقرار نیروگاه شهید سلیمی و کارخانه سیمان، تأمین یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی برای شهرداری نکا ضروری است و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.