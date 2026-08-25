به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز هفته دولت،چندین طرح عمرانی و زیرساختی عصر سه شنبه در روستاهای شهرستان نکا افتتاح و وارد مدار خدمت شد.
نخستین طرح، پروژه ساماندهی و یکسانسازی گلزار شهدای روستاهای کفرات، برما، چالهپل، چناربن و زرندین علیا با محوریت زرندین سفلی بود که بهصورت تجمیعی به بهرهبرداری رسید.
مهدی داودی، نماینده عالی دولت در شهرستان نکا، با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت و جایگاه شهدا اظهار کرد: هر اقدامی که در راستای تکریم خون شهدا انجام میشود، باید با نگاه اعتقادی و فرهنگی همراه باشد و گلزار شهدا تنها یک فضای فیزیکی نیست، بلکه باید محلی برای تفکر، تعقل و ادامه مسیر شهیدان باشد.
وی با اشاره به روند ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان نکا افزود: تاکنون ۷۲ درصد طرح ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان نکا انجام شده است و تلاش داریم با برنامهریزی و تأمین اعتبار، روند اجرای این طرح را تکمیل کنیم.
فرماندار نکا با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، گفت: ملت ایران با تأسی از فرهنگ عاشورا در برابر سختیها ایستادگی کرده و امروز نیز حفظ آرمانهای شهدا و ادامه مسیر آنان یک وظیفه عمومی است.
وی در ادامه به بهرهبرداری از پروژه برقرسانی به چاه آب کشاورزی روستای کوهسارکنده اشاره کرد و گفت: این پروژه با اجرای یکهزار و ۵۰۰ متر خط انتقال برق و اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان اجرا شده و آب مورد نیاز ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را تأمین میکند.
داودی افزود: اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساختهای کشاورزی، حمایت از تولید و تقویت معیشت کشاورزان منطقه انجام شده و میتواند زمینه رونق بیشتر فعالیتهای کشاورزی را فراهم کند.
وی با اشاره به مشارکت مردم در اجرای این پروژه تصریح کرد: جاده دسترسی به این طرح با مشارکت مردم احداث شده است و این موضوع نشان میدهد هرجا دولت و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، مسیر توسعه با سرعت بیشتری طی خواهد شد.
داودی در بخش دیگری از سخنان خود، محرومیتزدایی را از محورهای مهم خدمترسانی دولت عنوان کرد و گفت: دولت به دنبال رفع محرومیتهاست و تلاش میشود حتی در مناطق دوردست، دل جنگل و نقاط کمتر برخوردار نیز زیرساختهای مورد نیاز مردم فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در اجرای پروژهها افزود: هدف از اجرای طرحها باید این باشد که اثر خدمت در زندگی مردم ماندگار شود و مردم نتیجه اقدامات را در معیشت، تولید و رفاه خود احساس کنند.
فرماندار نکا همچنین با اشاره به حضور مستمر مردم شهرستان در برنامههای مختلف اظهار کرد: مردم نکا بیش از ۱۷۵ شب در صحنه حضور داشتهاند و این حضور، مسئولیت ما را نسبت به اقدامات و عملکردمان بیشتر میکند.
داودی با اشاره به شعار هفته دولت «دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران» خاطرنشان کرد: تحقق این شعار در گرو خدمت صادقانه به مردم و همراهی و مشارکت آنان در مسیر توسعه کشور است.
فرماندار نکا در بهرهبرداری از پروژههای فنی و زیربنایی حوزه جهاد کشاورزی با محوریت روستای خیرآباد اظهار کرد: این طرحها شامل بهسازی راههای بینمزارع، اجرای کانالهای بتنی و سنگی و انتقال آب در روستاهای زرندین علیا، یعقوبمحله، خورشید، اطرب، کلت، میانگاله، چناربن، نارنجباغ، درزیمحله، ندافخیل، طوسکلا، بهزادکلا، برما، زروم، کوسارکنده، سارم و چلمردی است.
وی افزود: برای اجرای این مجموعه طرحها در مجموع یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دولت در حوزه جهاد کشاورزی هزینه شده است.
پروژه آسفالت مسیر روستاهای سیکا و مرس بزرگ از بخش هزارجریب نکا نیز از دیگر طرحهای به بهرهبرداری رسیده بود که با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان، شامل اجرای سه کیلومتر و ۷۰۰ متر آسفالت و پنج کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است.
گفتنی است،مجموع پروژههای افتتاحشده در دومین روز هفته دولت در روستاهای شهرستان نکا، با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزههای عمرانی، کشاورزی، راه و محرومیتزدایی به بهرهبرداری رسید.
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