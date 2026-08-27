۶۰ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی روستاهای نکا هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم طرح هادی روستای گلخیل شهرستان نکا اظهار کرد: توسعه و آبادانی روستاهای بخشهای مرکزی و هزارجریب با اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.
وی افزود: در همین راستا، عملیات آسفالت معابر داخل بافت روستایی در ۲۱ روستا با استفاده از قیر یارانهای دولت، اعتبارات کمیته برنامهریزی شهرستان، اعتبارات ملی و مشارکت شوراها و دهیاریها اجرا شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نکا با بیان اینکه در مجموع ۱۴.۵ کیلومتر از معابر روستایی آسفالت شده است، گفت: برای اجرای این طرحها ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت مصرف شده و مجموع اعتبارات هزینهشده برای این بخش به بیش از ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
روحی ادامه داد: این اقدامات با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکتهای جمعی و با هدف ارتقای زیرساختهای روستایی و بهبود شرایط زندگی روستاییان اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تسهیلات مسکن روستایی، گفت: تاکنون نزدیک به پنج هزار و ۴۰۰ فقره تسهیلات مسکن روستایی در شهرستان نکا به متقاضیان پرداخت شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نکا همچنین از صدور ۱۵ هزار و ۴۷۳ سند روستایی در شهرستان خبر داد و افزود: طرح بازنگری هادی ۲۱ روستا انجام شده و تمامی این طرحها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
روحی افزود: در بخش هزارجریب نیز تهیه طرح هادی برای دو روستا انجام شده و روند اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در این مناطق ادامه دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح تجمیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخشهای مرکزی و هزارجریب، گفت: این طرح با محوریت روستای گلخیل اجرا شده و مجموعه اقدامات انجامشده در راستای توسعه و آبادانی روستاهای این مناطق بوده است.
مهدی داودی، فرماندار نکا نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت حرکت هدفمند و متوازن در مسیر توسعه شهرستان اظهار کرد: ریلگذاری جدیدی را برای توسعه نکا دنبال خواهیم کرد و در این مسیر، توسعه روستایی به عنوان یکی از محورهای مهم و اثرگذار مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: بخشهای مرکزی و هزارجریب از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردارند و تقویت زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در این مناطق میتواند نقش مهمی در پویایی و آبادانی شهرستان داشته باشد.
فرماندار نکا با اشاره به پروژههای هفته دولت امسال گفت: ۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در شهرستان در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته است که بخش قابل توجهی از نیازهای شهرستان را پوشش میدهد و میتواند نکا را به سمت پویایی و تحرک بیشتر در حوزههای مختلف سوق دهد.
داودی تصریح کرد: در اجرای این پروژهها تلاش شده توزیع عادلانهای در پروژهها و اعتبارات میان مناطق مختلف شهرستان صورت گیرد تا همه بخشها و روستاها متناسب با ظرفیت و نیاز خود از روند توسعه بهرهمند شوند.
حجتالاسلام محمدصادق محمدی لائینی، امام جمعه نکا در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و رضایتمندی روستاییان اظهار کرد: خدمت به مردم و جلب رضایت آنان، مسیر تحقق رضایت الهی است و مسئولان باید خدمترسانی به مردم، بهویژه در روستاها را با جدیت دنبال کنند.
وی افزود: توسعه و آبادانی روستاها باید به گونهای دنبال شود که مردم آثار آن را در زندگی خود لمس کنند و اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در روستاها، زمینهساز رفاه، ماندگاری جمعیت و تقویت امید در میان روستاییان شود.
در این مراسم، فاز دوم طرح هادی روستای گلخیل با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و مشارکت ۱۰ میلیارد ریالی دهیاری روستانیز به بهرهبرداری رسید.
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