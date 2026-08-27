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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

۶۰ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی روستاهای نکا هزینه شد

۶۰ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی روستاهای نکا هزینه شد

نکا- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نکا از اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در ۲۱ روستای بخش‌های مرکزی و هزارجریب خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ میلیارد تومان برای توسعه هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم طرح هادی روستای گل‌خیل شهرستان نکا اظهار کرد: توسعه و آبادانی روستاهای بخش‌های مرکزی و هزارجریب با اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، عملیات آسفالت معابر داخل بافت روستایی در ۲۱ روستا با استفاده از قیر یارانه‌ای دولت، اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، اعتبارات ملی و مشارکت شوراها و دهیاری‌ها اجرا شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نکا با بیان اینکه در مجموع ۱۴.۵ کیلومتر از معابر روستایی آسفالت شده است، گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت مصرف شده و مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای این بخش به بیش از ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

روحی ادامه داد: این اقدامات با استفاده از اعتبارات دولتی و مشارکت‌های جمعی و با هدف ارتقای زیرساخت‌های روستایی و بهبود شرایط زندگی روستاییان اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تسهیلات مسکن روستایی، گفت: تاکنون نزدیک به پنج هزار و ۴۰۰ فقره تسهیلات مسکن روستایی در شهرستان نکا به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نکا همچنین از صدور ۱۵ هزار و ۴۷۳ سند روستایی در شهرستان خبر داد و افزود: طرح بازنگری هادی ۲۱ روستا انجام شده و تمامی این طرح‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

روحی افزود: در بخش هزارجریب نیز تهیه طرح هادی برای دو روستا انجام شده و روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در این مناطق ادامه دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح تجمیعی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش‌های مرکزی و هزارجریب، گفت: این طرح با محوریت روستای گل‌خیل اجرا شده و مجموعه اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه و آبادانی روستاهای این مناطق بوده است.

مهدی داودی، فرماندار نکا نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت حرکت هدفمند و متوازن در مسیر توسعه شهرستان اظهار کرد: ریل‌گذاری جدیدی را برای توسعه نکا دنبال خواهیم کرد و در این مسیر، توسعه روستایی به عنوان یکی از محورهای مهم و اثرگذار مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: بخش‌های مرکزی و هزارجریب از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و تقویت زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در این مناطق می‌تواند نقش مهمی در پویایی و آبادانی شهرستان داشته باشد.

فرماندار نکا با اشاره به پروژه‌های هفته دولت امسال گفت: ۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ همت در شهرستان در مسیر توسعه و آبادانی قرار گرفته است که بخش قابل توجهی از نیازهای شهرستان را پوشش می‌دهد و می‌تواند نکا را به سمت پویایی و تحرک بیشتر در حوزه‌های مختلف سوق دهد.

داودی تصریح کرد: در اجرای این پروژه‌ها تلاش شده توزیع عادلانه‌ای در پروژه‌ها و اعتبارات میان مناطق مختلف شهرستان صورت گیرد تا همه بخش‌ها و روستاها متناسب با ظرفیت و نیاز خود از روند توسعه بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی لائینی، امام جمعه نکا در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و رضایتمندی روستاییان اظهار کرد: خدمت به مردم و جلب رضایت آنان، مسیر تحقق رضایت الهی است و مسئولان باید خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در روستاها را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: توسعه و آبادانی روستاها باید به گونه‌ای دنبال شود که مردم آثار آن را در زندگی خود لمس کنند و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در روستاها، زمینه‌ساز رفاه، ماندگاری جمعیت و تقویت امید در میان روستاییان شود.

در این مراسم، فاز دوم طرح هادی روستای گل‌خیل با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و مشارکت ۱۰ میلیارد ریالی دهیاری روستانیز به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6929688

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