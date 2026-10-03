درگیری در روستای محمدآباد ناشی از اختلاف شخصی بر سر چاه آب کشاورزی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کرمی در تشریح جزئیات درگیری رخ‌داده در اراضی روستای محمدآباد از توابع شهرستان بوئین‌زهرا اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۲ بامداد سه‌شنبه هفتم مهرماه بین دو نفر رخ داد که در جریان آن یکی از طرفین با سلاح شکاری به سمت فرد دیگر تیراندازی کرد و وی از ناحیه چشم مصدوم شد.

وی افزود: فرد مصدوم پس از وقوع حادثه بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و در پی این اتفاق، اقدامات قضایی و انتظامی برای شناسایی عامل تیراندازی در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب بوئین‌زهرا ادامه داد: چند نفر به عنوان مظنون در پلیس آگاهی تحت نظر قرار گرفتند و پس از انجام مواجهه حضوری، ضارب شناسایی شد.

کرمی با بیان اینکه پرونده قضایی این حادثه روز چهارشنبه تشکیل شده است، گفت: متهم پرونده تفهیم اتهام شده و تحقیقات قضایی درباره ابعاد مختلف این حادثه همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط ضابط قضایی، علت وقوع درگیری، اختلاف شخصی بین طرفین بر سر چاه آب کشاورزی بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوئین‌زهرا همچنین درباره مطالب منتشرشده در برخی شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: ادعاهایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند درباره علت و ابعاد این حادثه مطرح شده، کذب محض است و بررسی‌های انجام‌شده علت درگیری را اختلاف شخصی بر سر چاه آب کشاورزی نشان می‌دهد.

کرمی تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده تا روشن شدن تمامی ابعاد موضوع ادامه خواهد داشت و نتیجه اقدامات قانونی پس از تکمیل تحقیقات اعلام می‌شود.