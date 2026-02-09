سردار جاویدان: کشفیات قاچاق هرمزگان ۵۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان عصر دوشنبه در در مراسم معارفه سردار هادی رفیعی‌کیا به فرماندهی انتظامی هرمزگان که با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از فرماندهان و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، اظهار کرد: در مدت ۳۳ ماه گذشته، نیروی انتظامی هرمزگان موفق به افزایش ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق نسبت به سال‌های قبل شده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این ایام برای قاچاقچیان، ایام سختی بود و این روند همچنان با جدیت ادامه خواهد یافت.

فرمانده سابق انتظامی هرمزگان در ادامه، به کاهش ۱۰ درصدی جرایم عمومی در این استان طی مدت مسئولیت خود اشاره کرد و تصریح کرد: در این مدت، تلاش‌های مستمر نیروهای انتظامی باعث کاهش جرایم عمومی و افزایش احساس امنیت در بین مردم شد.

وی همچنین بر فداکاری و ایثار نیروهای تحت امر خود تأکید کرد و گفت: امنیت و آرامش خود را فدای امنیت مردم کرده‌ایم. نیروهای انتظامی در این مدت هیچ‌گاه به راحتی فکر نکرده و بارها در مأموریت‌ها بیش از ۱۰ روز از خانواده‌هایشان دور بوده‌اند.

سردار جاویدان ضمن تأکید بر اهمیت حفظ عزت و اقتدار نیروی انتظامی و نیز تحقق اهداف امنیتی در مرزها، افزود: در این مدت، عزت نیروی انتظامی که به فرمایش مقام معظم رهبری، عزت اسلام است، در اولویت ما بود و با تمام توان در راستای تحقق این هدف تلاش کردیم.