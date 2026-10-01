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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

تصادف ۲ خودرو در محور کاشان–قم ۴ مصدوم داشت

تصادف ۲ خودرو در محور کاشان–قم ۴ مصدوم داشت

کاشان - در پی برخورد یک دستگاه پژو با خودروی لاما در محور کاشان–قم، چهار نفر مصدوم و با تلاش نیروهای اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه تصادف دو خودرو لاماری و پژو حدود ساعت ۷ صبح امروز، ۹ مهرماه، در محور کاشان–قم و حدود پنج کیلومتری پس از آب‌شیرین به سمت قم رخ داد.

وی ابراز کرد: در این حادثه یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه خودروی لاما برخورد کرد که بر اثر آن چهار نفر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس کاشان ادامه داد: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

به گفته وی، مصدومان این حادثه توسط کدهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ مشکات و قم برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6964916

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