به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح این حادثه، اظهار کرد: در پی اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری در محور مواصلاتی بندرعباس به حاجی‌آباد واقع در ورودی روستای گنو یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس گنو به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس و بررسی اولیه صحنه مشخص شد این حادثه ۷ مصدوم داشته است که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه ۳ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان، ادامه داد: ۴ مصدوم دیگر این حادثه برای بررسی و دریافت خدمات درمانی بیشتر به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شدند.

صادقی با تأکید بر رعایت قوانین و نکات رانندگی ایمن، گفت: توجه به شرایط مسیر و پرهیز از رفتارهای پرخطر می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث ترافیکی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تصادفات رانندگی تنها به لحظه وقوع حادثه محدود نمی‌شوند و برخی مصدومان ممکن است به دلیل شدت آسیب‌های جسمی تا مدت‌ها با عوارض و مشکلات ناشی از تصادف درگیر باشند.

صادقی، تأکید کرد: افزایش دقت و احساس مسئولیت از سوی رانندگان و جدی گرفتن اصول رانندگی ایمن گامی مؤثر در پیشگیری از تصادفات و کاهش پیامدهای ناشی از آن است.