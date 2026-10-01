کاهش ۲۰ درصدی تلفات تصادفات در لرستان؛ کشفیات سرقت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته انتظامی، با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اظهار کرد: پلیس مجاهد یعنی پلیسی مؤمن، متعهد، خدمتگزار و اثرگذار که در کنار مردم برای برقراری نظم، امنیت و آرامش جامعه تلاش می‌کند.

وی ارائه خدمات انتظامی، مردم‌یاری و نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف برای تأمین امنیت پایدار را از مهم‌ترین رسالت‌های پلیس برشمرد و افزود: پلیس مجاهد تا پای جان برای مردم و میهن ایستاده و در همه حوزه‌های مرتبط با نظم و امنیت، مسئولانه ایفای نقش می‌کند.

عملکرد پلیس لرستان در جنگ

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: کارکنان انتظامی در کنار مردم و دستگاه‌های مسئول، مجاهدانه پای کار بودند و اجازه ندادند خللی در امنیت استان ایجاد شود.

هاشمی‌فر افزود: در جریان حوادث دی‌ماه سال گذشته نیز کارکنان انتظامی با جانفشانی و حضور مقتدرانه، اجازه تحقق اهداف دشمن و برهم زدن نظم و امنیت عمومی را ندادند.

وی با بیان اینکه لرستان یکی از کانون‌های مورد توجه دشمن برای ایجاد ناامنی و آشوب بود، تصریح کرد: با نقش‌آفرینی همه‌جانبه پلیس و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تخریب ۵۷ مقر انتظامی استان در جریان حملات دشمن گفت: دشمن با بمباران مراکز انتظامی به دنبال وارد کردن خسارت جانی بود، اما به لطف خداوند و با تدابیر اتخاذشده، هیچ‌گونه تلفات جانی در مجموعه انتظامی استان نداشتیم.

کاهش ۲۰ درصدی تلفات تصادفات در لرستان

هاشمی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه ترافیک اظهار کرد: امسال در مجموع تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری استان، شاهد کاهش ۲۰ درصدی تلفات و کاهش ۴۶ درصدی شمار مجروحان بوده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدن به هدف «صفر شدن تلفات تصادفات» خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها، کارشناسان، مهندسان، دانشگاهیان و مردم است و باید با ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش حوادث و تلفات تلاش کنیم.

فرمانده انتظامی استان لرستان نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و ارتقای ایمنی ترافیکی را مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با آگاهی‌بخشی صحیح و ایجاد حساسیت اجتماعی، نقش مؤثری در اصلاح فرهنگ رانندگی داشته باشند و موضوع کاهش تصادفات باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

ثبت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در ایام اربعین

وی افزود: در ایام اربعین امسال حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در استان لرستان ثبت شد که با همکاری پلیس، راهداری، هلال احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های مسئول، هیچ تلفات فوتی ناشی از تصادفات در استان ثبت نشد.

هاشمی‌فر این موضوع را حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌های مختلف دانست و بر استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای ایمنی ترددها تأکید کرد.

افزایش ۶۵ درصدی کشفیات در برخی حوزه‌های سرقت

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملکرد پلیس آگاهی در مقابله با سرقت بیان کرد: در حوزه شناسایی و دستگیری سارقان و کشف سرقت‌ها، توفیقات قابل توجهی حاصل شده و میزان کشفیات در برخی حوزه‌ها ۶۵ درصد افزایش داشته است.

وی مشارکت مردم را یکی از مؤلفه‌های مهم پیشگیری از سرقت دانست و تصریح کرد: شهروندان با رعایت نکات ایمنی نباید فرصت و زمینه ارتکاب جرم را برای مجرمان فراهم کنند.

هاشمی‌فر افزود: برخورد با مجرمان در کنار پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینه‌های ارتکاب، از اولویت‌های پلیس است و در این زمینه آموزش و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نقش ویژه‌ای دارد.

افزایش ۵۱ درصدی کشفیات مواد مخدر

وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر از اولویت‌های انتظامی استان است و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: بر اساس آمار موجود، میزان کشفیات مواد مخدر ۵۱ درصد افزایش داشته است و اقدامات پلیس در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

تأکید پلیس بر ارتقای سواد رسانه‌ای شهروندان

هاشمی‌فر با اشاره به افزایش جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: ضعف سواد رسانه‌ای و ناآگاهی برخی کاربران از شیوه‌های فعالیت مجرمان سایبری، یکی از عوامل مهم در وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است.

وی از شهروندان خواست به افراد و محیط‌های ناشناس در فضای مجازی اعتماد نکنند و هنگام استفاده از پیام‌رسان‌ها، سایت‌ها و خدمات اینترنتی، اصول امنیتی را رعایت کنند.

فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی در این حوزه فعالیت دارد و شهروندان می‌توانند برای دریافت مشاوره و گزارش موارد مرتبط با جرایم سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

رسانه‌ها بخشی از بدنه مجموعه انتظامی هستند

هاشمی‌فر با قدردانی از همکاری اصحاب رسانه استان خاطرنشان کرد: در مقاطعی که فضای استان تحت تأثیر حوادث و اتفاقات مختلف قرار گرفته بود، رسانه‌ها با استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی خود، نقش مهمی در ایجاد آرامش و کاهش نگرانی خانواده‌ها ایفا کردند.

وی افزود: پلیس، اصحاب رسانه را بخشی از بدنه خود و محرم مجموعه انتظامی می‌داند و بر تقویت تعامل با رسانه‌ها تأکید دارد؛ چراکه استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، همفکری، خرد جمعی و مشارکت همه‌جانبه می‌تواند به ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

تأکید بر نقش مردم در تولید امنیت

فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر نقش مردم در تولید امنیت گفت: هر اندازه مردم مؤلفه‌های امنیت و مسئولیت اجتماعی را از خود بدانند و در حوزه‌های مختلف با پلیس همکاری کنند، زمینه تحقق امنیت پایدار بیشتر فراهم خواهد شد.

هاشمی‌فر بیان کرد: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در تشخیص مسائل و حفظ امنیت جامعه نقش مؤثری دارند و همراهی آنان پشتوانه مهمی برای مجموعه انتظامی است.

اقتدار پلیس برای مجرمان و مهربانی برای مردم

وی با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری پلیس، مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای کاهش جرایم، پیشگیری از تصادفات و ارتقای امنیت اجتماعی اظهار داشت: اقتدار پلیس برای ایجاد ترس در مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و مهربانی آن برای مردم است؛ بنابراین پلیس باید امین مردم باشد و صداقت را در رفتار و اقدامات خود نشان دهد.

فرمانده انتظامی لرستان افزود: پلیس مجاهد از جنس مردم و برای مردم است و بدون مردم معنا ندارد؛ بنابراین مشارکت و همراهی شهروندان یکی از پایه‌های اصلی تولید امنیت پایدار در جامعه است.

تحریم‌ها خللی در خدمت‌رسانی پلیس ایجاد نمی‌کند

هاشمی‌فر با اشاره به تحریم مجموعه انتظامی و سپاه استان از سوی کشورهای غربی گفت: دشمن به دلیل نقش مؤثر نیروهای مسلح و انتظامی در تأمین امنیت کشور، اقدام به تحریم برخی مجموعه‌ها و افراد کرده است، اما این اقدامات هیچ تأثیری بر روند خدمت‌رسانی و انجام مأموریت‌های پلیس نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی و احساس مسئولیت، مسیر خدمت به مردم را با قدرت ادامه خواهند داد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به محاسبات دشمن درباره تحولات ایران اظهار کرد: دشمن در طراحی عملیات و برآوردهای خود، نقاط قوت و ضعف را بررسی و سناریوهای مختلفی را طراحی می‌کند، اما برخی مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی برای دشمن همچنان ناشناخته مانده است.

هاشمی‌فر، رهبری و ولایت فقیه، مردم و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح را از جمله مؤلفه‌های مهم قدرت کشور دانست و افزود: مردم ایران در مقاطع حساس نشان داده‌اند که با وجود مشکلات و دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی، در دفاع از کشور و امنیت ملی حضور دارند.

آغاز برنامه‌های هفته انتظامی از روز جمعه

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی گفت: برنامه‌های این هفته از روز جمعه با حضور کارکنان انتظامی در نماز جمعه آغاز می‌شود و تا ۱۶ مهرماه ادامه خواهد داشت.