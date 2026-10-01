به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی گفت: ساعت ۱۱:۲۸ امروز (پنجشنبه، ۹ مهر) گزارشی مبنی بر ریزش یک ساختمان مسکونی دو طبقه در روستای پایین‌کوه و گرفتار شدن چند نفر در زیر آوار دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری برای شناسایی و نجات افراد احتمالی گرفتار در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان ادامه داد: نیروهای جمعیت هلال‌احمر نیز به همراه سگ‌های زنده‌یاب در محل حادثه حضور داشتند و در عملیات جست‌وجوی افراد احتمالی گرفتار زیر آوار مشارکت کردند.

رضایی با بیان اینکه هم‌اکنون عملیات پایان یافت، گفت: نیروهای امدادی و آتش‌نشانی با رعایت اصول ایمنی و به‌صورت تخصصی آواربرداری و جست‌وجو را انجام دادند و دو مصدوم حادثه تحویل عوامل اورژانس شد.