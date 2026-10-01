عملیات روکش آسفالت واریانت «چنار» کوهدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنج شنبه عملیات اجرایی روکش آسفالت واریانت «چنار» با حضور«مراد ناصری» فرماندار کوهدشت، «علی امامی‌راد» نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، «عارف امرایی» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان و جمعی از مسئولان آغاز و مورد بازدید قرار گرفت.

عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان، در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این پروژه سال‌ها یکی از مطالبات اصلی مردم بوده و با پیگیری‌های مستمر استاندار لرستان، فرماندار کوهدشت و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس، در دستور کار ویژه قرار گرفت.

وی افزود: اجرای عملیات روکش آسفالت این محور به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان واگذار شد و پس از طی مراحل قانونی، اخذ مجوزهای لازم و برگزاری فرآیند مناقصه، پیمانکار توانمندی از استان انتخاب و عملیات اجرایی پروژه به‌صورت رسمی آغاز شد.

پیش‌بینی تکمیل پروژه در دو ماه کاری

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه تصریح کرد: زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این پروژه دو ماه کاری است.

امرایی ادامه داد: با توجه به اینکه تکمیل زیرسازی این محور بر عهده پیمانکار اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان است، امیدواریم پیمانکار مربوطه با اهتمام ویژه، زیرسازی را در زمان مقرر تحویل دهد تا عملیات روکش آسفالت از سوی راهداری بدون وقفه ادامه پیدا کند.

اجرای روکش آسفالت در محور ۴۷۰۰ متری

وی در تشریح مشخصات فنی پروژه گفت: طول کل این پروژه ۴۷۰۰ متر است که از این میزان، ۱۷۰۰ متر طی سال‌های گذشته اجرا شده و ۳ کیلومتر باقی‌مانده در اولویت اجرای عملیات قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان افزود: برنامه‌ریزی شده است لایه اول آسفالت در این سه کیلومتر، پیش از تغییر شرایط جوی اجرا و پس از آن لایه دوم تکمیل شود.

آماده‌سازی ۸۰۰ متر از مسیر برای اجرای آسفالت

امرایی با اشاره به آخرین وضعیت زیرسازی مسیر خاطرنشان کرد: در حال حاضر از سه کیلومتر باقی‌مانده، حدود ۸۰۰ متر برای اجرای آسفالت آماده است و بر اساس وعده پیمانکار زیرسازی، ۷۰۰ متر دیگر نیز هفته آینده تحویل خواهد شد.

وی افزود: در صورت تداوم تلاش پیمانکار زیرسازی برای آماده‌سازی ۱۵۰۰ متر باقی‌مانده، امید می‌رود این پروژه کلیدی مطابق برنامه زمان‌بندی و در مدت دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد