به گزارش خبرنگار مهر، مهران مسعودی عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از بخش لوداب، با اشاره به روند اجرای یکی از پروژه‌های راه‌سازی این بخش اظهار کرد: عملیات اجرایی در طول دو کیلومتر از مسیر انجام شده و پروژه در مرحله اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به وجود برخی موانع فنی در مسیر افزود: موضوع عبور خط لوله گاز از مسیر پروژه، با تدبیر و طراحی کارشناسی در حال پیگیری است و امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود.

معاون روستایی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد مهم‌ترین مشکل پروژه را محدودیت منابع مالی دانست و گفت: پیمانکار در پروژه مستقر شده و عملیات اجرایی را پیش می‌برد، اما تاکنون پرداخت نقدی به وی انجام نشده است.

مسعودی با بیان اینکه حدود ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار در قالب اوراق به پروژه اختصاص یافته است، خواستار حمایت بیشتر برای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل آن شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی برای کمک به اجرای پروژه بیان کرد: با توجه به اهمیت این مسیر، انتظار داریم فرمانداری و مجموعه مدیریت استان برای تأمین سهم اعتبارات مورد نیاز و رفع مشکلات مالی پروژه همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون روستایی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به پروژه‌های راه‌سازی در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: راه، یکی از محورهای اصلی توسعه است و تکمیل مسیرهای ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل رفت‌وآمد مردم و رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق روستایی داشته باشد.

مسعودی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه لوداب ادامه داد: با توجه به فعالیت‌های کشاورزی و وجود شالیزارها در برخی مناطق، تکمیل این مسیر می‌تواند به‌عنوان یک راه میان‌بر، در تسهیل دسترسی مردم و جابه‌جایی محصولات کشاورزی مؤثر باشد.

وی با اشاره به تجربه پیمانکار پروژه خاطرنشان کرد: پیمانکار از نیروهای باتجربه حوزه راه‌سازی است و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و تأمین اعتبار مورد نیاز، زمینه تکمیل پروژه و بهره‌برداری از آن فراهم شود.