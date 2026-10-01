به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به نشست جمع‌بندی سفر نظارتی خود به مازندران، اظهار کرد: رفع موانع اجرای طرح‌های عمرانی و پاسخ به مطالبات مردم از محورهای اصلی این سفر بود و برای تأمین منابع مالی برخی پروژه‌های مهم ساری و میاندورود تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، افزود: در این شرایط همه ارکان کشور باید برای عبور از وضعیت موجود و حمایت از اقتصاد و معیشت مردم در میدان باشند و مجلس شورای اسلامی نیز در کنار دولت، پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات زیرساختی مناطق مختلف را دنبال می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده برای جاده ساری-تاکام گفت: برای این پروژه، پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ماده ۵۶، سه هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی و همچنین تخصیص صددرصدی اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه در نظر گرفته شده است.

نیکزاد همچنین به وضعیت نیروگاه زباله‌سوز ساری اشاره کرد و گفت: مقرر شد اعتبار باقی‌مانده این پروژه تأمین و حداکثر ظرف ۱۰ روز پرداخت شود تا روند اجرای طرح با مانع مالی مواجه نباشد.

وی درباره تقویت تجهیزات ایمنی شهری نیز بیان کرد: برای خرید یک دستگاه نردبان آتش‌نشانی ۶۴ متری، مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص سهمیه قیر رایگان به شهرستان‌های ساری و میاندورود نیز خبر داد و گفت: ۵۰۰ تن قیر برای ساری و ۳۰۰ تن برای میاندورود اختصاص یافته است.

نیکزاد با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات سفر نظارتی تصریح کرد: تصمیمات اتخاذشده دارای ضرب‌الاجل‌های مشخص قانونی است و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اقدامات لازم را در زمان تعیین‌شده انجام داده و گزارش روند پیشرفت کار را ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و هدف از آن، تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و رفع مشکلاتی است که مستقیماً با زندگی و خدمات عمومی مردم منطقه ارتباط دارد.