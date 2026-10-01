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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶

۸۰۰۰ میلیارد ریال برای شتاب‌بخشی به جاده ساری- تاکام اختصاص یافت

۸۰۰۰ میلیارد ریال برای شتاب‌بخشی به جاده ساری- تاکام اختصاص یافت

ساری- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص هشت هزار میلیارد ریال منابع جدید برای تسریع در روند اجرای جاده ساری–تاکام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به نشست جمع‌بندی سفر نظارتی خود به مازندران، اظهار کرد: رفع موانع اجرای طرح‌های عمرانی و پاسخ به مطالبات مردم از محورهای اصلی این سفر بود و برای تأمین منابع مالی برخی پروژه‌های مهم ساری و میاندورود تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، افزود: در این شرایط همه ارکان کشور باید برای عبور از وضعیت موجود و حمایت از اقتصاد و معیشت مردم در میدان باشند و مجلس شورای اسلامی نیز در کنار دولت، پیگیری مطالبات مردم و رفع مشکلات زیرساختی مناطق مختلف را دنبال می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده برای جاده ساری-تاکام گفت: برای این پروژه، پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ماده ۵۶، سه هزار میلیارد ریال از محل مولدسازی و همچنین تخصیص صددرصدی اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه در نظر گرفته شده است.

نیکزاد همچنین به وضعیت نیروگاه زباله‌سوز ساری اشاره کرد و گفت: مقرر شد اعتبار باقی‌مانده این پروژه تأمین و حداکثر ظرف ۱۰ روز پرداخت شود تا روند اجرای طرح با مانع مالی مواجه نباشد.

وی درباره تقویت تجهیزات ایمنی شهری نیز بیان کرد: برای خرید یک دستگاه نردبان آتش‌نشانی ۶۴ متری، مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از اختصاص سهمیه قیر رایگان به شهرستان‌های ساری و میاندورود نیز خبر داد و گفت: ۵۰۰ تن قیر برای ساری و ۳۰۰ تن برای میاندورود اختصاص یافته است.

نیکزاد با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات سفر نظارتی تصریح کرد: تصمیمات اتخاذشده دارای ضرب‌الاجل‌های مشخص قانونی است و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اقدامات لازم را در زمان تعیین‌شده انجام داده و گزارش روند پیشرفت کار را ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری اجرای این مصوبات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و هدف از آن، تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و رفع مشکلاتی است که مستقیماً با زندگی و خدمات عمومی مردم منطقه ارتباط دارد.

کد مطلب 6964949

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