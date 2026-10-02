وقوع درگیری لفظی شدید میان وزیر خارجه ترکیه و نماینده رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که درگیری لفظی شدیدی میان وزیر خارجه ترکیه و نماینده این رژیم در شورای صلح نوار غزه طی یک نشست غیر علنی در نیویورک خلال روزهای گذشته رخ داده است.

بر اساس این گزارش، درگیری مذکور مقابل استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا صورت گرفت.

در این گزارش آمده است، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه انتقاد کرد. نماینده این رژیم نیز به بحث و جدل با وزیر خارجه ترکیه پرداخت و یک درگیری شدید به وجود آمد.

پیشتر محافل امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند که انتقادات علنی مقامات این رژیم علیه ترکیه می‌تواند باعث تشدید تنش‌های دوجانبه شود.