اردوغان: توافق مکه علیه ایران نیست 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، امروز جمعه در یک نشست خبری تأکید کرد که توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، علیه ایران، رژیم صهیونیستی یا هیچ کشور دیگری نیست.

اردوغان گفت: اشتباه خواهد بود که به توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک به عنوان ائتلافی نگاه کنیم که علیه ایران، اسرائیل یا هر طرف ثالث دیگری ایجاد شده است.

وی افزود: این توافق‌نامه منعکس‌ کننده مسئولیت مشترک سه کشور برای شکل‌دهی به آینده‌ای امن‌تر، صلح‌ آمیزتر و شکوفاتر است.

رئیس جمهور ترکیه گفت که آنکارا مدت‌هاست از حل مشکلات منطقه‌ای توسط خودِ کشورهای منطقه حمایت می‌کند. وی تأکید کرد که این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، افزایش سطح بازدارندگی و تضمین ثبات بلندمدت انجام شده است.

اردوغان خاطرنشان کرد: در این مرحله، صحبت از پاسخ نظامی خودکار ترکیه به هر حادثه‌ای که ممکن است در عراق، یمن یا مکان‌های دیگر رخ دهد، صحیح نیست.

توافق‌نامه مکه بر اساس حق دفاع از خود که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده، استوار است و مقرر می‌دارد که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور، حمله به تمامی طرف‌ها تلقی می‌شود؛ در حالی که ماهیت و حجم کمک‌ها بر اساس درخواست کشورِ مورد حمله و نیازهای آن تعیین خواهد شد.

این کمک‌ها ممکن است شامل داده‌های اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی و مهمات باشد. همچنین بسته به سطح تهدید، می‌توان حمایت نظامی گسترده‌تری را در نظر گرفت، مشروط بر اینکه سازوکارهای سیاسی و نظامی مربوطه، نحوه و فرمول کمک را از طریق رایزنی و هماهنگی تعیین کنند.