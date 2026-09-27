به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن دفاع از جنایات اسرائیل در جنگ غزه، به دولتها و شخصیتهایی که از اسرائیل انتقاد کردهاند از جمله ترکیه، قطر و زهران ممدانی، شهردار نیویورک حمله لفظی کرد. سخنرانی او با خروج گسترده نمایندگان از سالن همراه شد و نتانیاهو حاضرانِ خارجشده را «بزدلهای اخلاقی» خواند.
اظهارات گستاخانه و نفرتانگیز
برهانالدین دوران، مدیر ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، اظهارات نتانیاهو علیه آنکارا و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه را «اتهامات بیاساس» خواند و گفت این سخنان نمیتواند توجهها را از فاجعه انسانی در غزه و روندهای حقوقی بینالمللی علیه نخستوزیر اسرائیل منحرف کند.
دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز اتهام نتانیاهو مبنی بر سازماندهی کارزار ضداسرائیلی از سوی دوحه را رد کرد و گفت کاهش حمایت جهانی از اسرائیل، بهویژه در میان جوانان، نتیجه مشاهده مستقیم تحولات میدانی است و نه «کارزارهای نفوذ».
الانصاری تأکید کرد مقامات اسرائیل برای تغییر نگاه جهانی باید سیاستهای خود را تغییر دهند، به قوانین بینالمللی احترام بگذارند و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.
حمد المفتاح، معاون سفیر قطر در واشنگتن نیز با اشاره به خروج گسترده نمایندگان از سالن سازمان ملل از سخنرانی نتانیاهو انتقاد کرد. او همچنین ادعای نتانیاهو درباره تأمین مالی دانشگاههای آمریکایی از سوی قطر را رد کرد و گفت روابط دوحه با حماس به این کشور امکان داده در مذاکراتی که اسرائیل، آمریکا و مصر نیز در آن حضور داشتهاند، نقش میانجی ایفا کند.
حمله لفظی به شهردار نیویورک
نتانیاهو در سخنرانی خود زهران ممدانی، شهردار نیویورک را «شهردار یهودستیز نیویورک» خواند و او را به انتشار مطالب دروغ درباره اسرائیل متهم کرد. ممدانی این اتهامات را رد کرد و گفت نتانیاهو برای دفاع از عملکرد اسرائیل در قبال فلسطینیها، «دروغهای بیاساسی» تکرار میکند.
ممدانی پیش از سخنرانی نتانیاهو نیز با انتشار تصاویری از کاشت یک درخت زیتون در کنار خانوادههای فلسطینی در نیویورک، نوشت: «باشد که صلح آینده ما باشد.»
انتقاد از داخل اراضی اشغالی
گیدئون لوی، روزنامهنگار اسرائیلی در روزنامه هاآرتص نیز از سخنرانی نتانیاهو انتقاد کرد و گفت نخستوزیر اسرائیل در حالی دیگران را به «بربریت» متهم میکند که ویرانی گسترده در غزه پرسشهای جدی درباره عملکرد اسرائیل ایجاد کرده است.
لوی با اشاره به شهادت کودکان فلسطینی، از روایت نتانیاهو درباره مقابله اسرائیل با «بربریت» انتقاد کرد و پرسید اگر کشتهشدن هزار نوزاد زیر یک سال به دست نیروهای اسرائیلی نشانه بربریت نیست، پس بربریت چیست.
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