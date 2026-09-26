فیدان: با آمریکا و ایران درباره جلوگیری از گسترش جنگ گفتگو کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز شنبه اعلام کرد: در جریان دیدار رئیس‌ جمهور اردوغان با ترامپ، موضوع غزه و آخرین تحولات مربوط به تنش‌ ها پیرامون ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: بی‌ عدالتی‌ ها و کشتارهایی که توسط (رژیم) اسرائیل صورت می‌ گیرد، دیگر مانند گذشته بی‌ پاسخ نمی‌ ماند. در نتیجه‌ تلاش‌ های دیپلماتیک صورت‌ گرفته، سرکوب‌ گری‌ ها و کشتارهای اسرائیل دیگر بدون پیامد باقی نمی‌مانند؛ به عبارت دیگر، اسرائیل اکنون برای هر اقدامی که انجام می‌دهد، باید هزینه‌های بسیار سنگینی بپردازد. این انزوا که شامل مواجهه با پیامدهای حقوقی از طریق نهادهایی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی است، بدین معناست که اسرائیل با شرایطی روبرو شده که پیش از این هرگز به آن عادت نداشته و با آن مواجه نشده است.

هاکان فیدان گفت: درباره «پیمان مکه» گفتگو کردیم؛ تهدیدهای نظامی متوجه عربستان سعودی است و به این موضوع نیز پرداخته شد. اولویت باید ادامه تلاش‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک، پرهیز از فضای درگیری و جلوگیری از وقوع جنگی دوباره باشد. بر

وی افزود: ما با همتایان آمریکایی و ایرانی خود درباره چگونگی جلوگیری از گسترش جنگ به منطقه گفتگو کردیم.