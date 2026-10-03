ناصرنصیر رئیس تشکیلات نفت شد؛ «دیوار دفاعی» قصه یک دوره مهم تاریخ است

رامین ناصرنصیر درباره تجربه حضور در سریال «دیوار دفاعی» و پیوستن به این پروژه به خبرنگار مهر بیان کرد: این سریال تجربه متفاوتی برای من در تلویزیون است. یکی از جذابیت‌های حضور در این اثر، پرداختن به مقطعی مهم از تاریخ معاصر ایران در قالب یک داستان بود.

وی افزود: گرچه اتفاقات سریال کاملاً داستانی است و قرار نیست روایت مستقیم تاریخ باشد، اما بستر زمانی آن به دوران ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که نه‌تنها در تاریخ ایران، بلکه در تحولات منطقه نیز اهمیت زیادی داشت. این جنبش توانست الهام‌بخش برخی حرکت‌های مشابه در کشورهای دیگر، از جمله مصر، برای مقابله با نفوذ قدرت‌های خارجی باشد.

این بازیگر درباره نقش خود در این مجموعه توضیح داد: من نقش رئیس تشکیلات صنعت نفت انگلیس در ایران را بازی می‌کنم؛ شخصیتی که در دل فضای سیاسی و اجتماعی آن دوره قرار دارد.

ناصرنصیر درباره همکاری با عوامل سریال بیان کرد: پیش از این با احمد کاوری در پروژه «مهمان‌کشی» همکاری داشتم و در آنجا به زبان مشترکی در زمینه نگاه و شیوه کار رسیدیم. به همین دلیل در «دیوار دفاعی» نیز شناخت خوبی از سلیقه و فضای کاری اش داشتم و همکاری بسیار خوبی شکل گرفت.

ناصیرنصیر درباره تلاش «دیوار دفاعی» برای ایجاد تعادل میان تاریخ و سرگرمی گفت: این سریال یک اثر خشک و صرفاً تاریخی نیست و با توجه به اینکه روایت آن داستانی است، تلاش شده در کنار فضای جدی، لحظات شیرین و جذابی هم وجود داشته باشد تا مخاطب بدون احساس سنگینی، با قصه همراه شود.

وی در پایان عنوان کرد: به نظرم باید به یک نقطه تعادل رسید؛ نه اینکه اثر صرفاً تاریخی و خشک باشد و نه اینکه برای جذب مخاطب به سمت پوچی و بی‌هدف شدن حرکت کند. مهم این است که قصه بتواند هم جذاب باشد و هم حرفی برای گفتن داشته باشد.