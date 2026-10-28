جسارت بازی درنقش‌ تاریخی را پیدا کردم؛ نمایش فداکاری مردم برای حفظ وطن

علیرضا استادی بازیگر سریال «دیوار دفاعی» درباره انگیزه خود برای حضور در این مجموعه و ویژگی‌های نقش حاجی یوسف به خبرنگار مهر بیان کرد: موضوع و محتوای قصه که به صنعت نفت می‌پرداخت، برایم جذاب بود. به‌ویژه اینکه آثار کمتری با این موضوع ساخته شده‌اند و این مجموعه علاوه بر پرداختن به یک مقطع تاریخی، شاخصه‌های ملی نیز دارد.

وی درباره ارتباط شخصیت حاجی یوسف با مبارزات کارگران صنعت نفت و ایستادگی آنان در برابر شرکت انگلیسی بیان کرد: قهوه‌خانه حاجی یوسف را می‌توان اتاق فکر کارگران دانست. قهوه‌خانه‌ها در آن دوران، به‌ویژه قهوه‌خانه حاجی یوسف، محل گردهمایی کارگران زحمتکش و فضایی برای گفتگوهای اجتماعی و تبادل نظر آنها بود. این مکان به نوعی می‌توانست نقش موتور محرک کارگران را ایفا کند.

این بازیگر با اشاره به اهمیت موضوع ملی شدن صنعت نفت افزود: قصه سریال نشان می دهد که برای ملی شدن صنعت نفت و رسیدن به شرایط امروز، افراد بسیاری از گذشته تلاش کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند. از این حیث به نظرم پرداختن به این بخش از تاریخ کشور اهمیت زیادی دارد.

وی درباره تفاوت این نقش با تجربه‌های قبلی خود و ویژگی‌هایی که ایفای آن را برایش جذاب کرده بود، گفت: شخصیت حاجی یوسف و حضور او در روند قصه به‌عنوان یکی از مبارزان، برایم بسیار جذاب بود. اینکه این شخصیت در بستر تاریخ معاصر کشور شکل گرفته بود و ریشه در واقعیت‌های تاریخی داشت، اهمیت زیادی برایم داشت.

استادی ادامه داد: پیش از این، تجربه چندانی برای بازی در آثار تاریخی نداشتم و به‌تدریج علاقه‌مند شده بودم که چنین فرصتی برایم فراهم شود. حضور در «دیوار دفاعی» این امکان را ایجاد کرد که با جسارت بیشتری به سراغ نقشی تاریخی بروم که در عین حال، در دل یک روایت داستانی قرار دارد.

تولید سریال در شرایط جنگی و با همدلی عوامل



این بازیگر درباره همکاری با احمد کاوری و شرایط دشوار تولید این مجموعه اظهار کرد: ما در شرایطی این سریال را بازی کردیم که پهپادها و موشک‌های صهیونیستی آمریکایی در آسمان حضور داشتند و در موقعیت‌های بسیار پرخطر و جنگی مشغول کار بودیم.

وی افزود: در شرایطی که حملات هوایی، تهران، کرج و مناطق اطراف را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد، ما در شهرک سینمایی مشغول ضبط یک اثر تاریخی بودیم. در چنین وضعیتی، بسیاری از خانواده‌ها و افراد ترجیح می‌دادند برای حفظ جان خود و خانواده‌هایشان تهران را ترک کنند و ادامه کار در آن شرایط آسان نبود.

استادی با قدردانی از همراهی عوامل تولید عنوان کرد: اگر همدلی و همراهی تک‌تک دوستان، به‌ویژه احمد کاوری، گروه کارگردانی باتجربه، مسعود ده‌نمکی و همچنین حمایت‌های سازمان نبود، شاید به این راحتی نمی‌توانستیم کار را به سرانجام برسانیم. همراهی و همدلی بازیگران و دیگر اعضای گروه نیز جای خود را داشت. همه تلاش می‌کردیم که این کار به پایان برسد.

این بازیگر در پاسخ به این پرسش که دوست دارد مخاطبان پس از تماشای «دیوار دفاعی» به چه موضوعی فکر کنند، بیان کرد: می‌خواهم مخاطب به این فکر کند که در گذشته این کشور، چه کسانی برای وطن خود هزینه داده‌اند، از جان و مالشان گذشته‌اند و برای حفظ آن تلاش کرده‌اند.

وی ادامه داد: گنجینه واقعی این سرزمین، هویت مردم آن است، مردمی که از گذشته تا امروز دلشان برای آب‌وخاک و وطن تپیده است. می‌خواستیم نشان دهیم که عشق به وطن و تلاش برای حفظ آن، محدود به دوره کنونی نیست و در دوره‌های مختلف تاریخ ایران نیز وجود داشته است.

استادی در پایان بیان کرد: مردم ایران همواره به وطن، اعتقادات و ارزش‌های خود علاقه داشته‌اند و برای حفظ آنها تلاش کرده‌اند. امیدوارم مخاطب با تماشای این مجموعه، بیش از پیش به این بخش از تاریخ و هویت ملی خود توجه کند.

«دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی در ۳۰ قسمت سه روز در هفته، روزهای فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.