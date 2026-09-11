نگاهی به سریال «دیوار دفاعی»؛ ملی شدن صنعت نفت با چاشنی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «دیوار دفاعی» به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی و کارگردانی احمد کاوری از یکشنبه این هفته روی آنتن رفته و تا به امروز سه قسمت از آن پخش شده است. در این یادداشت می‌کوشیم تا به مرور و معرفی این اثر بپردازیم؛ مجموعه‌ای که تلاش کرده است تا این بار از پنجره‌ای نو حوادث ملی شدن صنعت نفت ایران و رویدادهای سال‌های پایانی دهه ۲۰ را به تصویر بکشد.

قصه‌ای که حرف تازه دارد

سوژه سریال «دیوار دفاعی» یک سوژه جدید نیست و پیش از این مستندها و آثار مختلفی بر آن بوده‌اند تا روزهای حساس ملی شدن صنعت نفت و رویدادهای سیاسی آن را روایت کنند اما «دیوار دفاعی» این بار دوربین خود را نه در تهران و گرد کاراکترهای جهان سیاست بلکه به دل سرزمین‌های جنوبی و شرکت نفت انگلیس و ایران برده است.

شخصیت‌های اصلی این سریال «یاور» و «دلاور» با بازی امیررضا دلاوری و بهنام شرفی هستند؛ ۲ دوست که از خانواده‌ای فرودست برخاسته‌اند و با کوشش و استعداد خویش موفق شده‌اند در دانشگاه تحصیل کنند و به عنوان ۲ مهندس به شهر بازگرداند تا در شرکت نفت انگلیس و ایران مشغول به کار شوند. بازگشت آنها اما مصادف با روزهایی است که دکتر مصدق و یارانش در تلاشند تا صنعت نفت را ملی کنند و از این رو منازعه‌ای میان آنها و بریتانیا برقرار شده است. کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران حالا ۵ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و اتمسفری پریشان بر تمام شهر چیره شده است. در کنار این، یاور و دلاور هرکدام پیرنگ‌های فرعی خاص خود را دارند که گاه با یکدیگر پیوند می‌خورد.

شخصیت‌پردازی و بازی‌های قابل قبول

۲ شخصیت اصلی این سریال، ترکیبی جالب توجه را رقم زده‌اند. یاور جوانی منطقی، وطن‌دوست و پرتلاش است که در کنار دلاور مردی نابغه در مهندسی و در عین با هوش اجتماعی پایین قرار گرفته است. شخصیت دلاور در این سریال کوشیده تا موقعیت‌های طنزی را رقم بزند که به لطف بازی شرفی برخی از آنها خوب از آب درآمده‌اند و البته بعضی شوخی‌هایش نیز به موجب ضعف‌هایی در نویسندگی ناکام مانده است. شخصیت‌های شهاب خان، فلور و مادر یاور نیز هرکدام کوشیده‌اند تا از کلیشه‌ها به دور باشند و لایه‌هایی از ژرفنای شخصیت‌پردازی را ارائه کنند.

با این همه، تا اینجا متفاوت‌تربن کاراکتر این سریال شخصیت مستر رابرت با بازی سنجیده بهرام ابراهیمی است. سیاستمدار و مدیر بریتانیایی کهنه‌کاری که به‌خوبی زیرکی و سودجویی انگلیسی‌ها در ایران دهه ۲۰ را نمایش می‌دهد. گریم، لهجه انگلیسی و دیالوگ‌های مستر رابرت با بازی ایده‌آل ابراهیمی همراه شده است و داستان سریال را به گونه‌ای جذاب‌تر به تصویر می‌کشد.

تیم نویسندگی «دیوار دفاعی» همچنین کوشیده است تا در میان کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران نیز یک چندصدایی رقم بزند؛ به گونه‌ای که برخی از آنها دلیر و وطن‌پرست، برخی مارکسیست، برخی عافیت‌طلب و حتی برخی واداده به تصویر کشیده شده‌اند. این شخصیت‌پردازی سبب شده تا «دیوار دفاعی» انواع گونه‌های فکری و رفتاری مردم آن برهه تاریخی را در جمعی محدود نمایش دهد و امکان قضاوت مستقیم را از مخاطب بگیرد؛ شیوه‌ای که همذات‌پنداری تماشاگر را ساده‌تر می‌سازد.

صحنه‌پردازی و بازنمایی‌های تاریخی

«دیوار دفاعی» در بازنمایی تاریخی روزگار ایران در اواخر دهه ۲۰ تا حدودی موفق بوده است. طراحی لباس این سریال به شکلی قابل‌قبول پیش رفته است و سریال موفق شده تا هم در به تصویر کشیدن صحنه‌های مهمانی اشرافی و هم در به تصویر کشیدن گردهم‌آیی کارگران در یک قهوه‌خانه ارزان‌قیمت باورپذیر عمل کند. جلوه‌های ویژه در صحنه انفجار پالایشگاه به خوبی از کار درآمده و طراحی صحنه عمارت شهاب خان و بیمارستان هر ۲ به خوبی پیش رفته است.

در مجموع، «دیوار دفاعی» با فیلمنامه‌ای فکرشده و بازی‌هایی سنجیده تا اینجا سریالی قابل قبول بوده که در عین جذابیت توانسته با نگاهی نو وقایع تاریخ معاصر ایران را روایت کند. حال باید دید که این مجموعه در ادامه چگونه پیش خواهد رفت، نقش فوتبال در سریال چه خواهد بود و چه بازخوردهایی دریافت خواهد کرد.

«دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی در ۳۰ قسمت سه روز در هفته، روزهای فرد ساعت ۲۰:۳۰ که از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: «این سریال درباره روزهای بعد از ملی‌شدن صنعت نفت و کارگران و فوتبال است. مسابقه‌ای میان یک تیم ایرانی، دو تیم انگلیسی و یک تیم هندی قرار دارد؛ رقابتی که نتیجه آن فراتر از یک مسابقه ورزشی، بر سرنوشت کارگران و مطالبات آنان تأثیر می‌گذارد.»

بهنام شرفی، نادر سلیمانی، امیررضا دلاوری، رامین ناصرنصیر، رحیم نوروزی، پویا امینی، سینا رازانی، مهرداد ضیایی، هادی دیباجی، بهرام ابراهیمی، علیرضا استادی، امین میری، کاوه سماک‌باشی، افشین سنگ‌چاپ، فریبا متخصص، شهین تسلیمی، مریم مؤمن و ... از جمله بازیگرانی هستند که در این مجموعه ایفای نقش می‌کنند.