به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش، در ادامه برنامه نمایش آثار انیمیشن و مستند در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی؛ دوشنبه ۱۳ مهر، سه انیمیشن «این سو آن سو» لیدا فضلی، «من ایرانی ام» علیرضا کاویان راد و «دژ کاک» آزاده معروفی ساعت ۱۶ در سالن حقیقت نمایش داده می‌شوند.

دوشنبه ۲۰ مهر، مستند «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی روی پرده می‌رود.

چهارشنبه ۲۲ مهر نیز مستندهای «مردی با کیف قرمز» ساخته مجید رستگار و «برای دخترم» به کارگردانی مهدی عوض‌زاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی نمایش داده می‌شوند.

دوشنبه ۲۷ مهر، مستندهای «عاموها» به کارگردانی مهدی انصاری و «مادران کوهستان» ساخته هادی آفریده به نمایش درمی‌آیند.

چهارشنبه ۲۹ مهر، مستند «زیر درخت لور» به کارگردانی معین کریم‌الدینی نمایش داده می‌شود.

علاقه‌مندان برای تماشای این آثار می‌توانند به سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نشانی میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، شماره ۱۵ مراجعه کنند. «پاتوق مستند» هر هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ در مرکز گسترش برگزار می‌شود.