به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه نمایش‌های «پاتوق مستند» دوشنبه ۴ آبان، مستند «بی‌قرار» ساخته محمدعلی فارسی با مدت زمان ۷۵ دقیقه نمایش داده می‌شود.

«بی‌قرار» درباره زندگی و شخصیت عارفانه شهید محمدحسین یوسف‌الهی و حضور او در واحد اطلاعات عملیات و شهادت در جریان دفاع مقدس است. در این مستند منش این شهید از زبان سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمان دیگر ثبت شده است.

«بی‌قرار» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. «پاتوق مستند» هر دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ میزبان علاقه‌مندان به سینمای مستند در میدان شهید قندی، شماره ۱۵، سالن حقیقت است.