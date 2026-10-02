وزیر فرهنگ: جشنواره فیلم کودک، فرصتی برای شنیدن صدای دلبندان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد.

در متن این پیام آمده است:

«ایران در دو جنگ اخیر، روزهای دشواری را پشت سر گذاشته است؛ جنگ‌هایی که بر مردم این سرزمین تحمیل شد و کودکان و نوجوانان، بیش از دیگران، آثار تلخ آن را بر جان و روان خود تحمل کردند. بیش از چهارصد دردانه‌ از میان ما پر کشیدند، صدها کودک مجروح شده‌اند و شمار بسیاری نیز با خاطره هراس، فقدان و ناامنی، سال قبل و بخشی از سال جاری را سپری کردند. از کودکان تهران و تبریز تا دختران و پسران دبستان شجره طیبه میناب، نام‌هایی در حافظه این سرزمین ثبت شده است؛ نام‌هایی که هر یک، یادآور رؤیایی ناتمام و آینده‌ای از دست‌رفته‌اند.

در چنین شرایطی، جشنواره‌ای که به نام کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، نمی‌تواند از جهان واقعی آنان فاصله بگیرد. این جشنواره باید هم پناهگاه خیال و شادی باشد و هم زبان کودکان؛ از رنج‌هایی که بر آنان گذشته است سخن بگوید و حق آنان را برای شور و نشاط، امنیت، آرامش، آموزش، بازی و زندگی یادآوری کند. سینما، در کنار روایت این رنج‌ها، باید سهم کودکان ایرانی از لبخند، قصه، رویا و امید را نیز پاس بدارد.

علاوه بر این، باید به عنوان ساکنان حوزه فرهنگ، توجه داشته باشیم که موضوع جان‌کاهِ «میناب» امروز برای فرهنگ و هنر ایران تنها نام یک شهر نیست. نام این فرزندان ایران نباید در هیاهوی اخبار فراموش‌ شود؛ و از این بابت، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان وظیفه سنگینی را بر دوش دارد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان می‌تواند ادامه‌ای بر تلاش‌های حوزه فرهنگ و هنر برای گرامیداشت یاد کودکان و نوجوانان شهید در میناب، لامرد، تهران، تبریز ‌و … باشد. از سوی دیگر، شایسته است که این جشنواره پراهمیت که نخستین رویداد سینمایی در کشاکش روزهای سخت هراس از جنگ است، بتواند حتی به اندازه اندکی، روح نشاط و امید را برای فرزندان دلبند و ایران زنده کند.

امیدوارم سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فرصتی برای شنیدن صدای دلبندان ایران باشد و انتظار می‌رود که این رویداد تا حد امکان، به سمت مدیریت، اجرا و ساماندهی توسط نوجوانان پیش برود.

برای همه سینماگران و هنرمندانی که دل در گرو جهان کودکان و نوجوانان این سرزمین دارند آرزوی توفیق دارم.»

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.