به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان با قدردانی از مردم شهرستان و همچنین مجموعه سپاه، مسئولان و اعضای شورای تأمین و شورای اداری برای برگزاری رزمایش «اقتدار جانفدا»، اظهار کرد: این رزمایش نمادی از ایستادگی، پایبندی، اتحاد و وحدت مردم شریف پارسیان بود و آبرویی برای شهرستان محسوب شد.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی به رزمندگان و نیروهای فراجا، افزود: نیروی انتظامی نقش کلیدی در تأمین امنیت، آرامش و آسایش جامعه دارد.

امام جمعه پارسیان با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار و ناامن کردن فضا برای هنجارشکنان نیازمند مشارکت مردم است، گفت: از مردم دعوت می‌کنم برای داشتن شهرستانی آبادتر، منظم‌تر و بهتر، در طرح‌های پلیس در عرصه‌های مختلف از جمله رانندگی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشارکت کنند، چراکه بدون مشارکت مردم، کار پلیس ناتمام خواهد ماند.

اسماعیل‌نیا ادامه داد: مردم ما همواره با نیروی انتظامی همکاری داشته‌اند و انتظار می‌رود این همکاری در آینده نیز بیشتر شود.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی باید در عین مردم‌داری و صفا و صمیمیت با مردم، اقتدار خود را در مقابله با اخلالگران نظم و امنیت جامعه حفظ کند؛ چراکه مردم انتظار دارند شهری و دیاری امن، به دور از جنایت، سرقت، ناامنی و بی‌نظمی داشته باشند و تحقق این مطالبه، مستلزم اقتدار پلیس است.

امام جمعه پارسیان همچنین از فرماندهی انتظامی شهرستان، فرماندهان بخش‌های مختلف، نیروهای ستادی، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مأموران راهنمایی و رانندگی که در عرصه‌های مختلف به مردم خدمت می‌کنند، قدردانی کرد.

ضرورت توجه به روستاها و امنیت غذایی

اسماعیل‌نیا با اشاره به روز دامپزشکی و روز روستا، این دو مناسبت را مرتبط با مسائل مهم و حیاتی جامعه دانست و اظهار کرد: روستا و مسئله دام و دامپزشکی دو موضوع حیاتی هستند و امیدواریم به این دو حوزه توجه بیشتری شود.

وی افزود: باید زمینه رونق و آبادانی بیشتر روستاها و حضور مردم در این مناطق فراهم شود و به کشاورزان و دامداران نیز رسیدگی شود، چراکه امنیت غذایی و بسیاری از مسائل کشور به این بخش وابسته است.

جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به گذشته بازنمی‌گردد

امام جمعه پارسیان در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، گفت: این پیام سرشار از اقتدار، عزت و حکمت بود.

وی با بازخوانی بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تفاوت شرایط ایران پیش از انقلاب با وضعیت امروز، افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، مسیر پیشرفت، عزت و استقلال را طی کرده است و آن روزهایی که دشمن آرزوی بازگشت به آن را دارد، گذشته و دیگر تکرار نخواهد شد.

اسماعیل‌نیا تصریح کرد: ملت ایران با صراحت به دشمنان خارجی و مخالفانی که آرزوی بازگشت به گذشته را دارند اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی و ملت ایران در برابر توطئه‌ها ایستادگی خواهند کرد.

تأکید بر مشارکت مردم در مقابله با جنگ شناختی

امام جمعه پارسیان با اشاره به تحولات منطقه و جنگ جاری ، اظهار کرد: امروز دشمن بیش از گذشته به دنبال جنگ شناختی، فشار اقتصادی و عملیات رسانه‌ای است و تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و ناامنی، جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: مردم ایران طی ماه‌های گذشته با حضور در میدان و حفظ انسجام خود نشان داده‌اند که در برابر این توطئه‌ها ایستادگی می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمن از طریق ایجاد آشوب و ناامنی به اهداف خود برسد.

اسماعیل‌نیا همچنین بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر عملیات روانی و رسانه‌ای دشمن تأکید کرد و گفت: مردم بصیر ایران اجازه نخواهند داد توطئه‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی و اختلاف در جامعه محقق شود.

اقامه نماز، زمینه‌ساز حرکت به سوی تمدن اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز، بر ضرورت توجه جدی به اقامه نماز در جامعه تأکید کرد و گفت: اقامه نماز در همه مراحل نهضت انقلاب اسلامی تا رسیدن به جامعه اسلامی امری ضروری است.

امام جمعه پارسیان افزود: اگر جامعه به اقامه نماز اهتمام داشته باشد، حرکت به سوی تمدن اسلامی نیز میسر خواهد شد.

اسماعیل‌نیا خواستار توجه بیشتر به نماز در مساجد، مدارس، ادارات، دستگاه‌ها و نهادها شد و گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی، باید نسبت به نمازخانه‌های مدارس و اقامه نماز در محیط‌های آموزشی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

پیگیری مطالبات مردم پارسیان

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سفر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به پارسیان و برگزاری جلسات با مسئولان و مردم شهرستان، گفت: در این نشست‌ها بخشی از مشکلات اساسی و زیربنایی مردم از جمله اشتغال، ضرورت فعال شدن صنایع انرژی در پارسیان، مسئولیت اجتماعی صنایع به‌ویژه در قبال روستاهای مجاور تأسیسات و همچنین موضوع عوارض آلایندگی مطرح شد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به پرداخت عوارض آلایندگی از سوی پارس جنوبی، اظهار کرد: این عوارض که بر اساس قانون باید به شهرستان پرداخت شود، پس از یکی دو نوبت پرداخت، مدتی است متوقف شده و ضرورت دارد این موضوع پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده و وعده‌هایی برای حل مشکلات مطرح شده است که امیدواریم با پیگیری مسئولان، این مسائل در آینده نزدیک برطرف شود.