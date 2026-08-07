به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا در خطبههای نماز جمعه این هفته پارسیان، با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: این روزها، ایام حزن و اندوه اهلبیت (ع) و امت اسلامی است و همه مؤمنان باید در بزرگداشت این مناسبتهای معنوی اهتمام ویژه داشته باشند.
وی با قدردانی از حضور مردم در مراسم عزاداری خیابانی و پیادهروی جاماندگان اربعین افزود: از همه مردم شریف، مسئولان، خادمان موکبها و تمامی کسانی که برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و میهمانان شهرستان تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم و انشاءالله گزارش کاملی از خدمات ارائه شده در ایام اربعین در خطبههای آینده ارائه خواهد شد.
امام جمعه پارسیان با اشاره به فرارسیدن روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، یاد و خاطره شهدای این عرصه بهویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و گفت: امنیت و عزت امروز جهان اسلام مرهون مجاهدت و ایثار این شهیدان والامقام است.
عملکرد اوقاف نیازمند اصلاح جدی است
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلنیا با اشاره به روز وقف، این سنت را از ارزشمندترین سنتهای اسلامی دانست و تصریح کرد: وقف همواره یکی از مهمترین عوامل حفظ، گسترش و تقویت ارزشهای دینی، فعالیتهای قرآنی، مجالس اهلبیت (ع) و حمایت از نیازمندان بوده است.
وی با انتقاد از عملکرد اداره کل اوقاف استان و اداره اوقاف شهرستان پارسیان اظهار کرد: متأسفانه این مجموعهها نه تنها در ترویج فرهنگ وقف موفق نبودهاند، بلکه عملکرد ضعیف، ترک فعلهای مکرر و برخی اقدامات نادرست، موجب دلزدگی مردم از وقف شده است.
امام جمعه پارسیان ادامه داد: این وضعیت باعث شده است که ظرفیت عظیم وقف برای توسعه فعالیتهای دینی و فرهنگی به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و حتی در برخی موارد، ذهنیت منفی در میان مردم نسبت به این سنت ارزشمند ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه این سخنان از سر دلسوزی و خیرخواهی بیان میشود، از مسئولان اوقاف خواست در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند و افزود: امیدواریم مسئولان مربوطه این نقد برادرانه را بشنوند و نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام کنند تا نیازی به پیگیریهای جدیتر نباشد.
اقتدار ایران، عامل عقبنشینی آمریکا
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلنیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنگ تحمیلی، اظهار داشت: ایستادگی ملت ایران، وحدت مردم و رشادت نیروهای مسلح موجب شده است که دشمنان نتوانند به اهداف خود دست یابند.
وی با بیان اینکه آمریکا در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، گفت: عقبنشینیهای مکرر و تغییر مواضع مقامات آمریکایی، نشانه شکست راهبردهای آنان در برابر اراده ملت ایران است.
امام جمعه پارسیان، اقتدار نیروهای مسلح، همراهی مردم، تابآوری جامعه و وحدت ملی را از عوامل اصلی ناکامی دشمنان برشمرد و افزود: ملت ایران با پشتیبانی از نیروهای مسلح و حرکت در مسیر ولایت، اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تصریح کرد: هرچه وحدت، همدلی و اقتدار ملی تقویت شود، دشمن بیش از گذشته ناچار به عقبنشینی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلنیا در پایان، با قدردانی از صبر و همراهی مردم در شرایط دشوار، ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت، مقاومت و تبعیت از ولایت، ملت ایران به موفقیتهای بیشتری دست یابد.
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