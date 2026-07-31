امام جمعه پارسیان: دشمن در برابر مقاومت ملت ایران ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا در خطبههای نماز جمعه پارسیان، با قدردانی از مردم مؤمن و مقاوم این شهرستان و نیروهای مسلح اظهار کرد: تابآوری مردم، دشمن را ذلیل کرده و مردم با جانفشانی و مرزبانی از مرزها و مواضع حیاتی، دشمن را ناکام گذاشتهاند.
وی همچنین از خادمان مواکب اربعین در شهرستان پارسیان قدردانی کرد و افزود: زنان و مردان خادمالحسین در چندین موکب شهرستان با تمام وجود مشغول خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) هستند و برخی مردم نیز منازل خود را برای استراحت زائران در اختیار قرار داده و از مال و امکانات خود برای باشکوهتر شدن راه اربعین هزینه میکنند.
امام جمعه پارسیان با اشاره به اهمیت نماز جمعه، آن را «ذکر خدا، میعادگاه الهی، دارالشفا، نور و بصیرتافزا» توصیف کرد و گفت: بر اساس روایات، فاصله پایان خطبه دوم تا آغاز نماز از زمانهایی است که دعای مؤمنان در آن مستجاب میشود؛ بنابراین باید در این لحظات برای فرج، رفع مشکلات امت اسلامی و مشکلات خود دعا کنیم.
جوانان به سمت مهارتآموزی بروند
اسماعیلنیا با اشاره به هفته آموزش فنی و حرفهای، بر ضرورت مهارتآموزی جوانان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: مدرک دانشگاهی یا دیپلم به تنهایی برای ساختن آینده کافی نیست و جوانان باید در کنار تحصیل، یک حرفه و مهارت فنی نیز بیاموزند.
وی افزود: جوانان اگر به دنبال زندگی و معیشت مناسب هستند، باید به سمت فراگیری مهارت بروند؛ چراکه هم میتوانند برای خود شغل ایجاد کنند و هم گرهی از مشکلات جامعه و شهرشان باز کنند.
اربعین یکی از نشانههای ایمان
امام جمعه پارسیان با اشاره به حدیث امام حسن عسکری(ع) درباره نشانههای مؤمن، زیارت اربعین را یکی از این نشانهها دانست و اظهار کرد: پیادهروی اربعین با حضور میلیونها زائر از سراسر جهان، بدون شک یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رویدادهای تمدنی جهان اسلام است.
اسماعیلنیا ادامه داد: پیادهروی اربعین و تجمعات مردمی در حمایت از مقاومت، دو روی یک سکه و دو عرصه از یک جبهه حقطلبی هستند و این اجتماع عظیم میتواند الگویی برای تقویت وحدت، همبستگی و مواسات میان مسلمانان و آزادگان جهان باشد.
وی نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اخلال در مراسم اربعین هشدار داد و گفت: دشمن با عملیات روانی و انتشار اخبار جعلی به دنبال ایجاد اختلال در این رویداد جهانی است و باید با بصیرت از کنار اخبار جعلی عبور کرد.
راهی جز مقاومت در برابر ظلم وجود ندارد
امام جمعه پارسیان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز ملتهای جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمدهاند و راهی جز جهاد و مقاومت پیش روی آنها نیست.
وی با بیان اینکه مقاومت هزینه دارد، افزود: هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم شدن در برابر دشمن است؛ چراکه هزینه تسلیم، تحقیر، از بین رفتن شرف و عزت، از دست رفتن استقلال و در نهایت متلاشی شدن کشور است.
اسماعیلنیا خطاب به کسانی که از تسلیم شدن در برابر آمریکا سخن میگویند، گفت: از تاریخ عبرت بگیرید؛ تسلیم در برابر زورگویان نهتنها آرامش و امنیت به همراه نمیآورد، بلکه موجب خواری و از دست رفتن عزت ملتها میشود.
وی تأکید کرد: ملت ایران، ملتی عاشورایی و اربعینی است که درس صبر، استقامت و تابآوری را از حضرت زینب(س) و اسرای سرافراز کربلا آموخته و به وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل ایمان دارد.
در برابر حق و باطل، راه سومی وجود ندارد
امام جمعه پارسیان با بیان اینکه امروز جنگ، تقابل حق و باطل است، تصریح کرد: در برابر حق و باطل راه سومی وجود ندارد و ملت ایران زیر پرچم امام حسین(ع) ایستاده است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت و آمادگی مردم همزمان با پیچیدهتر شدن شرایط، گفت: هرچه جنگ پیچیدهتر میشود، باید بصیرت، آمادگی و هوشیاری مردم نیز افزایش پیدا کند.
اسماعیلنیا در عین حال بر ضرورت نقد منصفانه و خیرخواهانه مسئولان تأکید کرد و افزود: اعتماد مردم به مسئولان انقلابی باید تقویت شود و در کنار آن، نقد منصفانه و خیرخواهانه که موجب پیشرفت امور شود، امری ضروری است.
ضرورت هوشیاری در برابر تلاش دشمن برای گسترش جنگ
امام جمعه پارسیان با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: دشمنان به دنبال یارگیری و گسترش دامنه جنگ هستند و ممکن است تلاش کنند پای اروپا و ناتو را نیز به این درگیری باز کنند.
وی با تأکید بر لزوم تدبیر و دوراندیشی در پاسخ به اقدامات دشمن گفت: پاسخ قاطع باید داده شود، اما زمان، مکان و شیوه پاسخ باید به گونهای باشد که در پازل دشمن قرار نگیریم و به اهداف آنها کمک نکنیم.
اسماعیلنیا با اشاره به اهمیت تنگه هرمز نیز گفت: تنگه هرمز یکی از ابزارهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی از ابزارهای دفاعی خود دست نخواهد کشید.
وی هشدار داد: اگر ناوهای اروپایی به بهانه مینروبی یا هر عنوان دیگری به محدوده تنگه هرمز نزدیک شوند، نیروهای مسلح ایران با اقتدار از منافع و امنیت کشور دفاع خواهند کرد.
تقدیر از فعالیت مواکب اربعین پارسیان
امام جمعه پارسیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت مواکب اربعین در شهرستان گفت: موکبهای شهرستان در این روزها در اوج فعالیت قرار دارند و در روستای بوچیر موکب خادمالحسین، در روستای شهباز موکب شهید امام خامنهای، در شهر پارسیان موکبهای امام حسن مجتبی(ع) و شهدا، در روستای امانی موکب شهید سلیمانی و همچنین گروه نوجوانان عاشورایی مشغول خدمترسانی و فعالیتهای فرهنگی هستند.
اسماعیلنیا از مردم خواست در روزهای باقیمانده از فرصت خدمت به زائران امام حسین(ع) استفاده کنند و افزود: زن و مرد، هرکس به هر اندازه که توان دارد، میتواند با کمک نقدی، غیرنقدی یا حضور و خدمت، در این حرکت عظیم سهیم باشد و خادمان امام حسین(ع) در مواکب را یاری کند.
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