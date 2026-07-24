امام جمعه پارسیان: وحدت ملی مهمترین واجب در شرایط حساس کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی، بر ضرورت وحدت ملی و پرهیز از اختلافات به عنوان مهم‌ترین وظیفه همگانی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد.

امام جمعه پارسیان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره صیانت از وحدت، اظهار داشت: ما اگر ولایت‌مدار هستیم، این خواست رهبر ما است که مکرراً و مؤکداً بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید فرموده‌اند. من به عنوان امام جمعه که صاحب مهمترین تریبون شهرستان هستم، خود را بیش از همه مسئول حفظ وحدت می‌دانم و در این سه سال تلاش کردم تا اختلافات بزرگنمایی نشود و همه با هم برادر باشیم.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور در مواجهه با نظام سلطه، افزود: سه سالی که ایران در حساسترین نقطه راهبردی با آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، دشمن به خوبی دریافته که سرمایه اجتماعی ایران مهمترین پشتوانه نظام است و امروز این سرمایه را هدف قرار داده است. در چنین موقعیتی، وحدت ملی و اتحاد مقدس را مهمترین واجبات می‌دانم.

خطیب نماز جمعه پارسیان با تأکید بر پیروزی قطعی در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در تهاجم اخیر دشمن که ۱۳ روز از آن می‌گذرد، پاسخ نیروهای مسلح ما بسیار دقیق‌تر و قوی‌تر بوده و اکثر پرتابه‌های ما به مواضع حیاتی دشمن اصابت کرده است. رزمندگان عزیز ما پایگاه‌های دشمن را یکی پس از دیگری ویران می‌کنند. ما تنگه هرمز را به طور کامل مدیریت می‌کنیم و قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده که این مساوی با مرگ آمریکاست.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با اشاره به پیام‌های مکرر دشمن برای آتش‌بس پس از هر مرحله از جنگ، خاطرنشان کرد: دشمن یارای مقابله با ملت ایران را ندارد و فقط هارت و هورت خالی می‌کند. نباید به سر و صدای ترامپ نگاه کرد، بلکه باید التماس‌های او را دید که چند روز از جنگ نگذشته، واسطه می‌فرستد. ما پیروز قطعی این نبرد هستیم به شرط ولایت‌مداری و صبر که کلید پیروزی در راه خداست.

امام جمعه پارسیان همچنین با قدردانی از زحمات همه دست‌اندرکاران برگزاری نماز جمعه، از جمله ائمه جمعه سابق، روحانیت، ادارات، نیروی انتظامی و سپاه، تأکید کرد: هر موفقیتی حاصل شده، نتیجه زحمات این عزیزان است و هر نقصی به بنده برمی‌گردد. در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدای محراب و همه شهدای مرتبط با نماز جمعه، بر حضور پرشور مردم در صحنه و استمرار خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید کرد.