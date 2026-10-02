۷ مصدوم حاصل ۲ حادثه در کردستان طی ۴۸ ساعت گذشته

پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته نیروهای امدادی هلال‌احمر در پی وقوع ۲ حادثه در نقاط مختلف استان به محل حوادث اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را برای حادثه‌دیدگان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان بیان کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۲ نفر از حادثه‌دیدگان که در خودرو محبوس شده بودند، توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی شدند.

جلالی ادامه داد: پس از انجام اقدامات امدادی و رهاسازی افراد محبوس، ۳ نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به آمادگی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر برای حضور در حوادث، خاطرنشان کرد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر شده و خدمات امدادی مورد نیاز را به حادثه‌دیدگان ارائه می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از تلاش نیروهای امدادی این جمعیت در عملیات‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: پاسخگویی سریع و ارائه خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان از مهم‌ترین مأموریت‌های تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر است.